День полиции, День науки, Параскева Пятница. Праздники и приметы 10 ноября Государственных праздников 10 ноября в России нет. Поздравляем полицейских, учёных, бухгалтеров и молодое поколение. Готовим жилые помещения к зиме на Параскеву Пятницу. 9 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают россияне сегодня, 10 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Дата в 2024 году: 10 ноября, воскресенье.

10 ноября, воскресенье. Профессиональный праздник.

Другие названия: День полиции.

День полиции. Учреждён: Указом президента РФ № 1348 от 13.10.2011.

Указом президента РФ № 1348 от 13.10.2011. Значение: приурочен к принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 10.11.1917.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День полиции) россияне отмечают 10 ноября. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День полиции) — профессиональный праздник служащих Министерства внутренних дел. Торжества берут начало 10 ноября 1917 года, когда была создана рабочая милиция по постановлению НКВД РСФСР. Праздник начали отмечать в 1962 году, а официальный статус он получил в 1980 году после подписания соответствующего Указа Президиума Верховного Совета СССР. Традиция сохранилась в РФ.

После переименования милиции в полицию в 2011 году праздник был переименован в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сохраняя прежние дату и месяц. Праздник закреплён на официальном уровне Указом президента РФ от 13.10.2011 № 1348, подписанным Дмитрием Медведевым.

В День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации принято проводить торжественный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Заслуженных сотрудников награждают грамотами, медалями, орденами, присваивают новые звания и повышают в должностях. Также в коллективах отмечают этот праздник в неформальной обстановке.

Всемирный день науки за мир и развитие

Дата в 2024 году: 10 ноября, воскресенье.

10 ноября, воскресенье. Международный праздник.

Учреждён: ЮНЕСКО в 2001 году.

ЮНЕСКО в 2001 году. Значение: международный праздник учёных.

Всемирный день науки за мир и развитие был задуман ещё в 1999 году. Тогда в Будапеште под эгидой ЮНЕСКО проходила Всемирная научная конференция. Её участники предложили учредить праздник науки, а уже в 2001 году предложение было закреплено официально. Цель мероприятия — установление тесных связей в сообществе исследователей, слаженное реагирование на вызовы перед человечеством и совместное решение проблем.

Всемирный день науки 10 ноября отмечают все, кто связан с научной деятельностью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Всемирный день науки отмечают все, кто связан с научной деятельностью, вне зависимости от статуса, должности и опыта. Это не только именитые профессора и академики, но и молодые исследователи, преподаватели, аспиранты, сотрудники профильных министерств. К празднованию присоединяются и те, кто поддерживает научное сообщество: родные, друзья и близкие этих людей. Этот день объединяет всех, кто ценит науку и её вклад в развитие общества.

В России праздник пока не закреплён на официальном уровне в перечне памятных дат и не является общегосударственным выходным.

Всемирный день молодёжи

Дата в 2024 году: 10 ноября, воскресенье.

10 ноября, воскресенье. Международный праздник.

Другие названия: День молодых.

День молодых. Учреждён: Всемирной федерацией демократической молодёжи (ВФДМ) в 1945 году.

Всемирной федерацией демократической молодёжи (ВФДМ) в 1945 году. Значение: установлен в честь основания ВФДМ 10.11.1945.

10 ноября Всемирный день молодёжи в этом году в России отмечают уже в 80-й раз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Всемирный день молодёжи в этом году в России отмечают уже в 80-й раз. Истоки праздника восходят к 1945 году и Всемирной конференции молодёжи в Лондоне, по итогам которой была создана Всемирная федерация демократической молодёжи. ВФДМ позиционирует себя в качества борца за права, свободы молодёжи, мир, независимость народов, интернациональное единение. Её активисты выступают против проявлений фашизма, расизма, колониализма.

Представители организации предложили учредить праздник, который получил широкую поддержку. Его начали отмечать по всему миру, не исключая СССР. Однако после распада Советского Союза популярность праздника начала снижаться, уступив Международному дню молодёжи, который отмечается 12 августа.

Международный день бухгалтерии

Дата в 2024 году: 10 ноября, воскресенье.

10 ноября, воскресенье. Международный профессиональный праздник.

Другие названия: День бухгалтера.

День бухгалтера. Значение: приурочен к публикации книги Л. Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» 10.11.1494.

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) — профессиональный праздник сотрудников, которые имеют отношение к бухгалтерскому учёту. Праздник также отмечают студенты, преподаватели и выпускники профильных учебных заведений.

Создателем современных принципов бухгалтерского учёта считается итальянский математик Лука Пачоли, живший в конце XV века. Дата праздника соответствует выходу его книги. Фото © Freepik / katemangostar

Создателем современных принципов бухгалтерского учёта считается итальянский математик Лука Пачоли (1445–1517), живший в Венеции. В своём труде «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», изданном 10 ноября 1494 года, он посвятил отдельную главу основам бухгалтерии, подробно описав методы ведения бухгалтерского дела. Именно дата выхода этой книги и стала днём празднования Международного дня бухгалтерии.

Параскева Пятница

Дата в 2024 году: 10 ноября, воскресенье.

10 ноября, воскресенье. Другие названия: Льняные смотрины, Льняница, Трепальницы, Бабья заступница, Параскева и Ненила.

Льняные смотрины, Льняница, Трепальницы, Бабья заступница, Параскева и Ненила. Церковное название: Великомученицы Параскевы, наречённой Пятницей.

Великомученицы Параскевы, наречённой Пятницей. Значение: Почтение памяти святой Параскевы.

Народный праздник Параскевы Пятницы отмечается 10 ноября (28 октября по старому стилю). В церковном календаре это дата почтения памяти святой великомученицы Параскевы.

Икона «Пресвятая Богородица Умиление и Святая Параскева Пятница» XVII века. Фото © Wikipedia

Параскева жила в III веке н.э. во времена правления императора Диоклетиана. Родом она была из сенаторской семьи, богатой, но долгое время бездетной. Родители исповедовали христианство и молили о даровании дитя — особенно усердно молились в пятницу, в день страданий Сына Божьего. Их мольбы были услышаны, и у них родилась дочь, которую нарекли Параскевой, что в переводе с греческого значит «пятница».

Девушка посвятила себя служению Богу, отвергала все ухаживания женихов, раздавала состояние нищим и проповедовала христианство, за что была подвергнута жестоким пыткам и обезглавлена. Но это только завоевало ещё большую любовь и уважение среди народа.

Верующие полагают, что образ святой Параскевы охраняет семейное счастье и благополучие. Кроме того, святая способна излечить различные болезни души и тела. Считается также, что Параскева покровительствует полям и домашнему скоту. Поэтому в день её памяти в церковь приносят различные выращенные плоды, которые после освящения хранят в домах до конца года. Если начинается падёж домашнего скота, то первым делом молятся святой Параскеве.

В этот день принято было выносить за ворота вытрепанный лён, льняные холсты и, раскладывая их, хвастаться перед соседями. Таким образом проводились льняные смотрины. Потому праздник часто называли Параскева Льняница. Ещё принято было в этот день осматривать и утеплять избы, а домашний скот загонять в зимние стойла.

Чтобы не накликать беду в день Параскевы Льняницы, запрещалось выполнять работу, связанную с водой. Исключение составляла детская болезнь. Ребёнка, если захворает, следовало умыть в источнике.

Приметы на 10 ноября

Если выпал снег, а вишня сбросила ещё не все листья, то снег быстро растает.

Получившийся после вытрепки первый лён нужно обязательно освятить в церкви.

В этот день беременным запрещалось давать деньги в долг. Считалось, что таким образом можно отдать в чужие руки судьбу своего будущего ребёнка.

Именины 10 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Эммануил, Степан, Николай, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Георгий, Арсений.

Ян, Эммануил, Степан, Николай, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Георгий, Арсений. Женщины: Феврония, Прасковья, Неонила, Анна.

Авторы Андрей Соколов