С 1 декабря повысят социальные выплаты. Кто получит прибавку и в каком размере С 1 декабря повысят ряд социальных выплат. К тому же изменится порядок получения некоторых мер поддержки. Кому сделают прибавку и на сколько? 10 ноября, 21:15 С 1 декабря вырастут социальные выплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Увеличение пособий может коснуться тех, кому нужно будет переоформлять в декабре детские выплаты, которые были назначены в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена им в размере 50% прожиточного минимума, то в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— На региональных уровнях есть новшества, которые касаются необходимости оформить получение определённых выплат до конца декабря 2024 года. Так, в Тамбовской области Законом № 502-З «О пособии на ребёнка и единовременной денежной выплате на каждого рождённого ребёнка в Тамбовской области» установлено право на получение единовременной денежной выплаты при рождении ребёнка в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2024 года включительно. За данной выплатой может обратиться один из родителей не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка, — отметила Оксана Красовская.

Тут есть условие — совместное проживание одного или двух родителей с ребёнком, на которого предоставляется выплата, на территории Тамбовской области и государственная регистрация рождения ребёнка органами записи актов гражданского состояния Тамбовской области. Размер выплаты 5000 рублей.

То есть те семьи, которые ещё не оформили эту выплату, могут подать заявление в течение шести месяцев. Также при рождении ребёнка (до 31 декабря включительно) у родителей есть право оформить выплату.

В Ивановской области в рамках Закона № 40-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми на территории Ивановской области» установлено право на ежемесячную выплату по уходу за первым ребёнком, рождённым в период с 01.07.2017 г. по 31.12.2024 г., до достижения им возраста полутора лет.

— Эта мера поддержки распространяется на матерей, родивших первого ребёнка до достижения возраста 24 лет, или на отца ребёнка (в случае смерти матери, признания её безвестно отсутствующей, ограничения родительских прав, лишения родительских прав). Ежемесячная выплата назначается, если среднедушевой доход семьи по не зависящим от неё причинам не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения на дату обращения за назначением указанной выплаты (сейчас это 15 630 рублей), — отметила Оксана Красовская.

В Калмыкии в декабре 2024 года заканчивается право на получение единовременной денежной выплаты. Согласно указу главы Республики Калмыкия от 25.12.2018 № 133 «О единовременной денежной выплате при рождении ребёнка (детей)», право на неё имеет женщина, родившая ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года в возрасте до 25 лет включительно. Сумма выплаты 30 000 рублей.

— В ХМАО к пенсии предоставляется выплата в связи с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Сумма единовременной денежной выплаты — 1000 рублей. Получат эти деньги пенсионеры, неработающие по состоянию на 2 декабря 2024 года. Выплату сделают до 10 декабря 2024 года в беззаявительном порядке, — пояснила Оксана Красовская.

Также в декабре будет повышенная пенсия у тех пенсионеров, которые уволились с работы в октябре или ноябре. Кроме того, пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах января, дадут в декабре две пенсии — за декабрь и за январь. В декабре пенсионеров ждёт ещё одно новшество. Пенсия за январь уже должна прийти в повышенном размере с учётом индексации в 2025 году. При этом прибавку получат как не работающие, так и работающие пенсионеры.

Сроки и точные даты доставки пенсии отличаются. Например, если человек получает пенсию на почте, то нужно узнать график работы почтового отделения.

— В бюджете предусмотрена индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты с 1 января 2025 года. Она составит 7,3%, что соответствует уровню годовой инфляции. Также фонд возобновит индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам. Её будут проводить на тех же условиях, что и неработающим. Проиндексируют выплаты более тридцати восьми миллионам пенсионеров. В итоге средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 24 тысяч рублей, — сообщили в СФР.

Кроме того, социальные пенсии трёх с половиной миллионов человек вырастут с 1 апреля. Это произойдёт за счёт роста прожиточного минимума на 14,75%. При этом с 1 февраля на уровень инфляции вырастут ежемесячные денежные выплаты льготникам и пособия.

Авторы Нина Важдаева