В «Россетях» объяснили причину погружения Звенигорода во тьму
В Звенигороде восстановили подачу электричества после сбоя в работе оборудования
Причиной отключения электроэнергии в подмосковном Звенигороде стало нарушение в работе электрооборудования. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе «Россети Московский регион».
К настоящему моменту проблемы были устранены.
Напомним, из-за аварии на подстанции свет пропал во всём Звенигороде вечером 8 ноября. Люди остались без электричества в домах, а улицы погрузились в мрак.
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