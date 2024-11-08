Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 19:38

В «Россетях» объяснили причину погружения Звенигорода во тьму

В Звенигороде восстановили подачу электричества после сбоя в работе оборудования

Причиной отключения электроэнергии в подмосковном Звенигороде стало нарушение в работе электрооборудования. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе «Россети Московский регион».

К настоящему моменту проблемы были устранены.

Напомним, из-за аварии на подстанции свет пропал во всём Звенигороде вечером 8 ноября. Люди остались без электричества в домах, а улицы погрузились в мрак.

Обложка ©

Unsplash / Fré Sonneveld

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar