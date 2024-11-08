В «Россетях» объяснили причину погружения Звенигорода во тьму

Причиной отключения электроэнергии в подмосковном Звенигороде стало нарушение в работе электрооборудования. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе «Россети Московский регион».

Напомним, из-за аварии на подстанции свет пропал во всём Звенигороде вечером 8 ноября. Люди остались без электричества в домах, а улицы погрузились в мрак.