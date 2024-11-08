Звенигород во тьме: Массовое отключение электроэнергии парализовало жизнь города

Подмосковный Звенигород оказался во мраке: город остался без электричества, свет пропал как в жилых домах, так и на улицах в результате аварии на подстанции. Об этом сообщает SHOT.

Звенигород во мраке. Видео © SHOT

Местные жители рассказали, что около 20:40 в Звенигороде моментально отключилось электричество. По их словам, плохо работает сотовая связь. Полностью отрубилось уличное освещение и свет в квартирах. В оперативных службах очевидцам заявили, что произошла авария на подстанции. Точные причины произошедшего выясняются.