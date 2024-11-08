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8 ноября, 18:31

Звенигород во тьме: Массовое отключение электроэнергии парализовало жизнь города

SHOT: Во всём Звенигороде отключилось электричество из-за аварии на подстанции

Подмосковный Звенигород оказался во мраке: город остался без электричества, свет пропал как в жилых домах, так и на улицах в результате аварии на подстанции. Об этом сообщает SHOT.

Звенигород во мраке. Видео © SHOT

Местные жители рассказали, что около 20:40 в Звенигороде моментально отключилось электричество. По их словам, плохо работает сотовая связь. Полностью отрубилось уличное освещение и свет в квартирах. В оперативных службах очевидцам заявили, что произошла авария на подстанции. Точные причины произошедшего выясняются.

На Кубе возобновила работу основная электростанция после трёхдневного сбоя
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Ранее Life.ru рассказывал, что из-за снегопада почти 19 тысяч жителей Новгородской области остались без света. Больше всего линий электропередач отключились в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах. Однако электричество оперативно вернули в дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Александра Мышляева
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