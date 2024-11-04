Почти 19 тысяч новгородцев остались без света из-за снегопада

Из-за снегопада почти 19 тысяч жителей Новгородской области остались без света. Больше всего линий электропередач отключено в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах. К 18 часам электричество частично восстановили, однако оно по-прежнему отключено в 14 районах, в 226 населённых пунктов, где проживают 4,7 тысячи человек.

«На ликвидации последствий с 8 утра работают 45 бригад в составе 140 человек Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Дополнительно привлечены 5 бригад подрядных организаций. Из Архангельска и Вологды на помощь энергетикам выдвинулись 10 бригад», — сообщили в министерстве ЖКХ региона.

В ночь на 4 ноября в Новгороде порывы ветра достигали 14 м/с, шли осадки в виде снега.