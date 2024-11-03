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2 ноября, 23:53

В начале ноября снег засыпет почти всю территорию России

Вильфанд: С 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

C 5 ноября территория России, покрытая снегом, увеличится до 85%, однако вскоре снежный покров вновь сократится. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни значительная часть страны будет охвачена снежным покровом: вся северная половина, Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и большая часть Приволжского федерального округа.

Тем не менее, метеоролог подчеркнул, что такое увеличение снега будет временным, и процент покрытия будет изменяться. По его словам, подобные изменения являются нормой для предзимнего периода.

Вулкан Фудзияма впервые за 130 лет не покрылся снегом до ноября
Вулкан Фудзияма впервые за 130 лет не покрылся снегом до ноября

С приходом ноября в Москве заметно похолодало, что наводит на мысль о необходимости одеться потеплее. Однако следует морально подготовиться перед походом в ТЦ. Куртки дешевле 40 тысяч рублей там может и не оказаться.

Артём Гапоненко
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