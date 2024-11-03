В начале ноября снег засыпет почти всю территорию России

C 5 ноября территория России, покрытая снегом, увеличится до 85%, однако вскоре снежный покров вновь сократится. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшие дни значительная часть страны будет охвачена снежным покровом: вся северная половина, Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и большая часть Приволжского федерального округа.

Тем не менее, метеоролог подчеркнул, что такое увеличение снега будет временным, и процент покрытия будет изменяться. По его словам, подобные изменения являются нормой для предзимнего периода.