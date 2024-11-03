В начале ноября снег засыпет почти всю территорию России
Вильфанд: С 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом
Снег в Москве. Обложка © Life.ru
C 5 ноября территория России, покрытая снегом, увеличится до 85%, однако вскоре снежный покров вновь сократится. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Он отметил, что в ближайшие дни значительная часть страны будет охвачена снежным покровом: вся северная половина, Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и большая часть Приволжского федерального округа.
Тем не менее, метеоролог подчеркнул, что такое увеличение снега будет временным, и процент покрытия будет изменяться. По его словам, подобные изменения являются нормой для предзимнего периода.
С приходом ноября в Москве заметно похолодало, что наводит на мысль о необходимости одеться потеплее. Однако следует морально подготовиться перед походом в ТЦ. Куртки дешевле 40 тысяч рублей там может и не оказаться.