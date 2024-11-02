Вулкан Фудзияма впервые за 130 лет не покрылся снегом до ноября

Самая высокая точка Японии — действующий вулкан Фудзияма — до сих пор не покрылся снегом. Обычно верхушка горы обрастает белым покровом в начале октября. В последний раз такое происходило 130 лет назад, утверждает телеканал CNN.

По данным исследовательской группы Climate Central, отсутствие на вулкане снега вызвано необычайно тёплой осенью. Так, в начале октября в 74 японских городах температура достигла 30 градусов Цельсия. Впрочем, скоро погода вернётся на круги своя.