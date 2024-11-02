Вулкан Фудзияма впервые за 130 лет не покрылся снегом до ноября
Самая высокая точка Японии — действующий вулкан Фудзияма — до сих пор не покрылся снегом. Обычно верхушка горы обрастает белым покровом в начале октября. В последний раз такое происходило 130 лет назад, утверждает телеканал CNN.
По данным исследовательской группы Climate Central, отсутствие на вулкане снега вызвано необычайно тёплой осенью. Так, в начале октября в 74 японских городах температура достигла 30 градусов Цельсия. Впрочем, скоро погода вернётся на круги своя.
«6 ноября в районе горы Фудзи, скорее всего, пройдёт кратковременный дождь. Холодный воздух будет двигаться вверх и сменит дождь на снег у вершины. Погода постепенно прояснится, и первый снег на горе можно будет увидеть утром 7 числа», — поделилась прогнозом Японская метеорологическая ассоциация.
С опозданием на две недели заморозки 2 ноября пришли и в Санкт-Петербург, сообщал Life.ru ранее. Москва же тем временем попала под шторм «Мартина», который несёт ливни, ветер и снежные осадки.
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