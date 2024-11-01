Снежный шторм «Мартина» над Москвой сняли из космоса
Роскосмос опубликовал фотографию циклона «Мартина» над Москвой со спутника
Циклон «Мартина». Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
В госкорпорации «Роскосмос» показали спутниковую фотографию циклона «Мартина», который 1 ноября погрузил в сырость и серость российскую столицу.
Североатлантический циклон «Мартина» мощь которого уже успели ощутить на себе москвичи, несёт с собой ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу.
Ранее Life.ru сообщал, что 1 ноября в столицу придёт незваный гость — циклон «Мартина», из-за которого Москву накроет мокрым снегом и проливными дождями. Также понизится атмосферное давление с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.