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1 ноября, 13:57

Снежный шторм «Мартина» над Москвой сняли из космоса

Роскосмос опубликовал фотографию циклона «Мартина» над Москвой со спутника

Циклон «Мартина». Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Циклон «Мартина». Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В госкорпорации «Роскосмос» показали спутниковую фотографию циклона «Мартина», который 1 ноября погрузил в сырость и серость российскую столицу.

Североатлантический циклон «Мартина» мощь которого уже успели ощутить на себе москвичи, несёт с собой ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу.

В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение из-за шторма «Мартина»
В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение из-за шторма «Мартина»

Ранее Life.ru сообщал, что 1 ноября в столицу придёт незваный гость — циклон «Мартина», из-за которого Москву накроет мокрым снегом и проливными дождями. Также понизится атмосферное давление с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.

Владимир Озеров
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