Снежный шторм «Мартина» над Москвой сняли из космоса

В госкорпорации «Роскосмос» показали спутниковую фотографию циклона «Мартина», который 1 ноября погрузил в сырость и серость российскую столицу.

Североатлантический циклон «Мартина» мощь которого уже успели ощутить на себе москвичи, несёт с собой ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу.