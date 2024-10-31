В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение из-за шторма «Мартина»

В столичном МЧС выпустили экстренное предупреждение в связи с надвигающимся штормом «Мартина». Ожидается существенное ухудшение погодных условий, в связи с чем жителей и гостей столицы попросили соблюдать меры предосторожности. О них напомнили в ГУ МЧС РФ по Москве.

«В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует: Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — сказано в публикации.

Водителям также рекомендовали воздержаться от резких манёвров, таких как внезапные обгоны, перестроения и опережения, не парковать машины у деревьев. Пешеходам напомнили о необходимости обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться найти укрытие под деревьями, а также не оставлять без присмотра детей. Кроме того, вне зависимости от способа передвижения по городу, при плохой погоде нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность.