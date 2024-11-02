Цены на зимние пуховики в Москве резко взлетели вверх после первого снега

С приходом ноября в Москве заметно похолодало, что наводит на мысль о необходимости одеться потеплее. Однако следует морально подготовиться перед походом в ТЦ, что куртки дешевле 40 тысяч рублей там может и не оказаться. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пуховики на зиму. Фото © Telegram / SHOT проверка

К примеру, цветастый пуховик с логотипом священного для московских модников бренда «The North Face» из стопроцентной синтетики обойдётся в 52 тысячи рублей. Курточка от бренда «Томми Хилфигер», воспетого в стихах российскими рэперами, будет стоить 44 тысячи.

Женские зимние пальто. Фото © Telegram / SHOT проверка

Если вам хочется чего-то более женственного, то для вас в массмаркет завезли женские зимние пальто с наполнителем из пуха от брендов «Alessandro Manzoni» за 71 тысячу и «Liu Jo» за 67 тысяч. Как видите, тоже недешёвое удовольствие.

Сезонное подорожание зимней одежды не является каким-то новшеством, однако экономисты считают, что цены стали такими «кусачими» в связи с уходом зарубежных брендов. Поскольку многие иностранные магазины ушли с рынка, торговые точки простаивают, а ТЦ приходится повышать стоимость аренды. Также высокие цены на одежду формируются исходя из курса валют, затрат на логистику и коммунальные услуги.