Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до семи

Ещё три украинских беспилотника сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал чиновник в телеграм-канале.