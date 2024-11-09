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Регион
8 ноября, 22:32

Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до семи

Ещё три украинских беспилотника сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал чиновник в телеграм-канале.

Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА
Власти Саратова сообщили о 13 выбитых окнах в результате атаки украинского БПЛА

ВСУ предприняли атаку по Брянской области вечером 8 ноября. Ранее над регионом сбили четыре БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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