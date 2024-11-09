Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до семи
Ещё три украинских беспилотника сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал чиновник в телеграм-канале.
ВСУ предприняли атаку по Брянской области вечером 8 ноября. Ранее над регионом сбили четыре БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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