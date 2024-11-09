При взрыве газа в квартире на севере Москвы пострадали 3 взрослых и 4 детей
Взрыв газа в квартире на севере Москвы произошёл в квартире на пятом этаже. Число пострадавших выросло до семи: трое взрослых и четверо детей. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь уже ликвидирован, сообщает SHOT.
Пожарные на месте взрыва газа на севере Москвы. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, к врачам с ожогами обратились семь человек, среди них четверо детей. Известно, что произошло обрушение перегородок на площади 100 метров. Осколками стёкол посекло припаркованные автомобили. В самой квартире, где произошёл взрыв, оконные рамы выбило полностью. Также стёкла посыпались и в соседних помещениях. На месте работают минимум пять скорых и шесть пожарных машин. Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла происшествие на контроль.
SHOT