Четыре человека пострадали при столкновении двух судов в Якутии
Два судна столкнулись в Якутии в акватории реки Лены, четыре человека пострадали
Пострадавшее после столкновения судно. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Четыре человека пострадали при столкновении двух судов на воздушной подушке в акватории реки Лены в Якутии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Всё произошло ночью 9 ноября 2024 года в акватории реки Лена вблизи посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в Республике Саха (Якутия). При столкновении двух судов на воздушной подушке пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка.
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