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Регион
10 ноября, 03:54

Четыре человека пострадали при столкновении двух судов в Якутии

Два судна столкнулись в Якутии в акватории реки Лены, четыре человека пострадали

Пострадавшее после столкновения судно. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Пострадавшее после столкновения судно. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Четыре человека пострадали при столкновении двух судов на воздушной подушке в акватории реки Лены в Якутии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Всё произошло ночью 9 ноября 2024 года в акватории реки Лена вблизи посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в Республике Саха (Якутия). При столкновении двух судов на воздушной подушке пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Оксана Попова
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