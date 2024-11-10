Четыре человека пострадали при столкновении двух судов в Якутии

Четыре человека пострадали при столкновении двух судов на воздушной подушке в акватории реки Лены в Якутии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Всё произошло ночью 9 ноября 2024 года в акватории реки Лена вблизи посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в Республике Саха (Якутия). При столкновении двух судов на воздушной подушке пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данному факту проводится доследственная проверка.