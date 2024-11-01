Рыболовецкое судно с 31 членом экипажа село на мель у берегов Камчатки

Рыболовное судно «Калам» село на мель в бухте Глубокая в Беринговом море с 31 членом экипажа на борту. Организованы спасательные мероприятия, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Всё произошло 30 октября в районе Северо-Восточного побережья Камчатки. Угрозы жизни и здоровью людей нет, повреждений корпуса судна и разлива нефтепродуктов не допущено. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Начата доследственная проверка.