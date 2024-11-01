Рыболовецкое судно с 31 членом экипажа село на мель у берегов Камчатки
Рыболовное судно «Калам» село на мель в бухте Глубокая в Беринговом море с 31 членом экипажа на борту. Организованы спасательные мероприятия, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Всё произошло 30 октября в районе Северо-Восточного побережья Камчатки. Угрозы жизни и здоровью людей нет, повреждений корпуса судна и разлива нефтепродуктов не допущено. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Начата доследственная проверка.
Ранее Life.ru рассказывал о судне «Григорий Ловцов», которое опрокинулось на Сахалине у берегов Корсаковского района. Всё произошло 18 октября. На борту находились семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. Тела ещё двух моряков были найдены позднее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Поисково-спасательная операция продолжается.
Marinetraffic / Иван Иванов