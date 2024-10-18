Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине

На Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, на борту находилось семь членов экипажа, трёх из которых удалось спасти.

«У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок. Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивания судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна», — написал губернатор в телеграм-канале.

В настоящее время идут поисковые операции. Спасатели делают всё возможное, чтобы найти пропавших.