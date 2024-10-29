Повреждённое судно с российскими удобрениями пришвартовалось в Британии

Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку с грузом взрывоопасного нитрата аммония, пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Директор порта Грейт-Ярмута Ричард Гоффин сообщил, что груз перемещают на другое судно, и сотрудники порта намерены обеспечить безопасную разгрузку MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути.

Телеканал также цитирует публикации в соцсети X парламентария Роджера Гейла, который заявил, что судно «не принадлежит России и не идёт под флагом России», что, по его словам, исключает нарушение международного права или санкций.