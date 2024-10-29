Повреждённое судно с российскими удобрениями пришвартовалось в Британии
Идущее из России повреждённое судно с нитратом аммония остановилось в Британии
Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку с грузом взрывоопасного нитрата аммония, пришвартовалось в порту Грейт-Ярмут на востоке Англии. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Директор порта Грейт-Ярмута Ричард Гоффин сообщил, что груз перемещают на другое судно, и сотрудники порта намерены обеспечить безопасную разгрузку MV Ruby и продолжение его дальнейшего пути.
Телеканал также цитирует публикации в соцсети X парламентария Роджера Гейла, который заявил, что судно «не принадлежит России и не идёт под флагом России», что, по его словам, исключает нарушение международного права или санкций.
MV Ruby, перевозящее 20 тысяч тонн нитрата аммония из России, столкнулось с проблемами вскоре после выхода из порта в Кандалакше. После того как судно село на мель и получило повреждения, его экипаж несколько раз пытался зайти в порты Северной Европы, однако из-за опасений, связанных с взрывоопасным грузом, доступ был ограничен.
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