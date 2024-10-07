Балкер с российским грузом не пускают в порты ЕС из-за угрозы взрыва

Судно Ruby, перевозящее 20 тысяч тонн нитрата аммония из России, уже несколько недель не может найти порт для ремонта в Европе, сообщает The New York Times (NYT). Причиной стали опасения, что балкер представляет угрозу безопасности из-за груза, который в СМИ назвали «плавающей мегабомбой».

Ruby, принадлежащее мальтийской компании, столкнулось с проблемами вскоре после выхода из порта в Кандалакше. После того как судно село на мель и получило повреждения, его экипаж несколько раз пытался зайти в порты Северной Европы, однако из-за опасений, связанных с взрывоопасным грузом, доступ был ограничен.

Проблема усугубилась, когда бывший посол Литвы Эйтвидас Баярунас заявил, что судно может быть использовано для российского саботажа. Это привлекло внимание британских СМИ и вызвало негативные реакции в портах Великобритании, что ещё больше усложнило ситуацию.

«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», — подчеркнули владельцы Ruby.