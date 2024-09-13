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13 сентября, 00:19

Британские силы сопроводили российские суда и перехватили самолёты

МО Великобритании: ВМС и ВВС следили за российскими судами и самолётами

На днях Британские военно-морские силы активно следили за российскими военными судами, включая корвет и подводную лодку. Эти действия были подтверждены в официальном заявлении Министерства обороны Великобритании, размещённом на их сайте.

В своём отчёте ведомство уточнило, что фрегаты Королевского флота, HMS Iron Duke и HMS Tyne, обеспечивали сопровождение четырёх российских судов в британских водах. Ситуация усложнилась, когда Королевские военно-воздушные силы (RAF) были вынуждены перехватить два российских самолёта типа «Медведь», которые приближались к зоне интересов Великобритании.

Министерство обороны также добавило, что два истребителя Typhoon, находящиеся под командованием НАТО, были подняты в воздух для перехвата двух самолётов типа Bear-F, которые не пересекли границы воздушного пространства Великобритании, но приблизились к ним. Сопровождение российских самолётов продолжалось до тех пор, пока они не покинули указанную область.

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Ранее Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ а также 924-го Государственного центра беспилотной авиации. Также новые рестрикции Лондона коснулись семи юридических и физических лиц из Ирана, которые якобы оказывали России помощь. Под ограничения подпал производитель беспилотников Baharestan Kish Company.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Кирилл Сосновских
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