Британские силы сопроводили российские суда и перехватили самолёты

На днях Британские военно-морские силы активно следили за российскими военными судами, включая корвет и подводную лодку. Эти действия были подтверждены в официальном заявлении Министерства обороны Великобритании, размещённом на их сайте.

В своём отчёте ведомство уточнило, что фрегаты Королевского флота, HMS Iron Duke и HMS Tyne, обеспечивали сопровождение четырёх российских судов в британских водах. Ситуация усложнилась, когда Королевские военно-воздушные силы (RAF) были вынуждены перехватить два российских самолёта типа «Медведь», которые приближались к зоне интересов Великобритании.

Министерство обороны также добавило, что два истребителя Typhoon, находящиеся под командованием НАТО, были подняты в воздух для перехвата двух самолётов типа Bear-F, которые не пересекли границы воздушного пространства Великобритании, но приблизились к ним. Сопровождение российских самолётов продолжалось до тех пор, пока они не покинули указанную область.