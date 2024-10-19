Найдены тела ещё двух моряков с потерпевшего бедствие судна «Григорий Ловцов»

Число погибших в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» на Сахалине возросло до четырёх. Спасатели обнаружили тела всех жертв.

Перевернувшееся судно тащат в порт на буксире. Видео © VK / МЧС Сахалинской области

По данным SHOT, одно из тел нашли на берегу в селе Первая Падь примерно в шести километрах от порта Корсаков, куда накануне заходило судно. Ещё два тела обнаружили в акватории залива Анива районе 5 утра по московскому времени с борта вертолёта Ми-8. Четвёртое тело нашли там же спустя три часа.