Найдены тела ещё двух моряков с потерпевшего бедствие судна «Григорий Ловцов»
Число погибших при крушении судна «Григорий Ловцов» на Сахалине выросло до 4
Буксировка судна в порт. Фото © VK / МЧС Сахалинской области
Число погибших в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» на Сахалине возросло до четырёх. Спасатели обнаружили тела всех жертв.
Перевернувшееся судно тащат в порт на буксире. Видео © VK / МЧС Сахалинской области
По данным SHOT, одно из тел нашли на берегу в селе Первая Падь примерно в шести километрах от порта Корсаков, куда накануне заходило судно. Ещё два тела обнаружили в акватории залива Анива районе 5 утра по московскому времени с борта вертолёта Ми-8. Четвёртое тело нашли там же спустя три часа.
Напомним, 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района опрокинулось судно «Григорий Ловцов». На борту в момент аварии были семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Механик рассказал, что плавсредство перевернулось из-за резкого разворота во время шторма. По предварительным данным, щебень и песок на судне перевозили с нарушениями. Оно не выдержало перегруза и перевернулось.