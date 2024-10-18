Резкий крен: Механик рассказал о первых минутах после опрокидывания «Григория Ловцова»
На борту опрокинувшегося судна на Сахалине могло находиться 13 человек
На борту судна «Григорий Ловцов», опрокинувшегося во время плавания в Сахалине, могло быть 13 человек. Ранее поступала информация, что людей в экипаже было всего 7. Об этом пишет Mash.
Как рассказал механик «Григория Ловцова» Леонид Михайленко, опрокидывание судна произошло в результате резкого разворота во время шторма. В тот момент мужчина находился в каюте перед вахтой, спустя всего минуту пароход накренился в левую сторону. Ему удалось оперативно выбраться из комнаты, когда он увидел двух членов экипажа — второго механика, вставшего на киль (балка на днище корабля), и матроса, зацепившегося за плот. Леонид надел на себя спасательный жилет, после чего потерял сознание.
Пришёл в себя Михайленко уже в больнице. На данный момент официально известно о трёх спасённых и двух погибших. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Судно «Берингов пролив» буксирует «Григория Ловцова» в Корсаковский порт.
«После [буксировки] спасатели начнут откачку воды и приступят к обследованию его внутренних помещений», — рассказал глава региона. Он ведёт личный контроль за расследованием.
Поисковые работы усложняются в связи с прогнозами синоптиков — к месту происшествия приближается циклон, что приведёт к усилению волн, шквалистому ветру и ухудшению видимости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, на Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». На борту находилось семь членов экипажа. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным Life.ru, пароход уже попадал в неприятности.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура