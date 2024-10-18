В 2022-м опрокинувшееся на Сахалине судно эвакуировали из ледового плена, узнал Life.ru
На Сахалине продолжаются поиски двух членов экипажа перевернувшегося судна
Поиски двух членов экипажа перевернувшегося на Сахалине «Григория Ловцова» продолжаются. Предварительно, щебень и песок на судне частного судовладельца перевозили с нарушениями. Оно не выдержало перегруза и перевернулось.
По данным SHOT, первым с «Ловцова» спасли 60-летнего Леонида М., он получил переохлаждение, переломы и сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Второго пострадавшего — 38-летнего Ивана Г. — в больницу призезли работники порта. Ещё один моряк от госпитализации отказался, его отправили на амбулаторное лечение. Погибли два члена экипажа.
Компания «Антракс», по информации SHOT, принадлежит сахалинскому бизнесмену — 43-летнему Максиму Нисинюку. Он ЧП комментировать нам отказался и заявил, что вообще находится в другом городе и пусть разбирается МЧС. При этом ранее к судовладельцу уже были вопросы. На него подавала в суд «Тихоокеанская строительно-производственная компания» после другого инцидента с «Григорием Ловцовым».
В январе 2022 года это же судно, гружёное автомобилями, попало в ледовый плен в Охотском море недалеко от Шантарских островов (там, где недавно дрейфовала лодка с тремя туристами). Экипаж подал сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса, на борту отключилось электричество. Тогда моряков смогли эвакуировать несмотря на сложные погодные условия.
На буксировку буксира «Григорий Ловцов» тогда потратили больше 5 млн рублей. А позже выяснилось, что судовладелец вообще не должен был эксплуатировать «Григория Ловцова» в зимний период из-за отсутствия соответствующего ледового класса. Поэтому с «Антракса» в итоге взыскали те самые 5 млн. После сегодняшнего инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».
Напомним, на Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». На борту находилось семь членов экипажа. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура