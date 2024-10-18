В 2022-м опрокинувшееся на Сахалине судно эвакуировали из ледового плена, узнал Life.ru

Поиски двух членов экипажа перевернувшегося на Сахалине «Григория Ловцова» продолжаются. Предварительно, щебень и песок на судне частного судовладельца перевозили с нарушениями. Оно не выдержало перегруза и перевернулось.

По данным SHOT, первым с «Ловцова» спасли 60-летнего Леонида М., он получил переохлаждение, переломы и сейчас в реанимации в тяжёлом состоянии. Второго пострадавшего — 38-летнего Ивана Г. — в больницу призезли работники порта. Ещё один моряк от госпитализации отказался, его отправили на амбулаторное лечение. Погибли два члена экипажа.

Компания «Антракс», по информации SHOT, принадлежит сахалинскому бизнесмену — 43-летнему Максиму Нисинюку. Он ЧП комментировать нам отказался и заявил, что вообще находится в другом городе и пусть разбирается МЧС. При этом ранее к судовладельцу уже были вопросы. На него подавала в суд «Тихоокеанская строительно-производственная компания» после другого инцидента с «Григорием Ловцовым».

В январе 2022 года это же судно, гружёное автомобилями, попало в ледовый плен в Охотском море недалеко от Шантарских островов (там, где недавно дрейфовала лодка с тремя туристами). Экипаж подал сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса, на борту отключилось электричество. Тогда моряков смогли эвакуировать несмотря на сложные погодные условия.