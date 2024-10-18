Два человека погибли при крушении судна «Григорий Ловцов» на Сахалине

Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине. Ещё одного мужчину смогли найти и достать из воды, он госпитализирован. Об этом сообщает Восточное МСУ на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаково на Сахалине перевернулось грузовое судно. На борту судна находились 7 членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Тем временем губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что ранее спасённые члены экипажа доставлены на берег. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.