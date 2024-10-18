Прокуратура начала проверку после ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине

Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту опрокидывания у берегов Сахалина грузового судна «Григорий Ловцов». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с грузовым судном «Григорий Ловцов». <…> Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия», — рассказали в прокуратуре.