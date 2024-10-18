СК возбудил уголовное дело после опрокидывания судна на Сахалине
Следком возбудил уголовное дело по факту опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом докладывает пресс-служба СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.
Напомним, ранним утром 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Во время происшествия на борту было семь человек, двое из них скончались, одного едва успели спасти. Прокуратура занялась этим инцидентом.
Life.ru