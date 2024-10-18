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18 октября, 05:42

СК возбудил уголовное дело после опрокидывания судна на Сахалине

Следком возбудил уголовное дело по факту опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом докладывает пресс-служба СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранним утром 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Во время происшествия на борту было семь человек, двое из них скончались, одного едва успели спасти. Прокуратура занялась этим инцидентом.

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Life.ru

Николай Рюмин
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