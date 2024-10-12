Босфорский пролив закрыли для движения кораблей
Star: Движение в Босфорском проливе приостановили из-за поломки судна из Израиля
Босфорский пролив закрыли для движения кораблей в обоих направлениях. Об этом сообщает турецкая газета Star.
«Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна», — указано в статье.
Управление береговой охраны Турции сообщило, что поломка двигателя произошла у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию. Турецкий буксир KURTARMA-5 был оперативно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE.
А ранее Life.ru писал, что два сухогруза столкнулись в Босфоре около турецкого Стамбула. Пострадавших не было, компании перевозчиков понесли только материальные убытки.
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