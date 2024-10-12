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12 октября, 14:46

Босфорский пролив закрыли для движения кораблей

Star: Движение в Босфорском проливе приостановили из-за поломки судна из Израиля

Босфорский пролив закрыли для движения кораблей в обоих направлениях. Об этом сообщает турецкая газета Star.

«Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна», — указано в статье.

Управление береговой охраны Турции сообщило, что поломка двигателя произошла у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию. Турецкий буксир KURTARMA-5 был оперативно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE.

Судоходство через Босфор приостановили в обе стороны из-за тумана
Судоходство через Босфор приостановили в обе стороны из-за тумана

А ранее Life.ru писал, что два сухогруза столкнулись в Босфоре около турецкого Стамбула. Пострадавших не было, компании перевозчиков понесли только материальные убытки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Federico Rostagno

Дарья Нарыкова
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