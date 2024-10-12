Босфорский пролив закрыли для движения кораблей в обоих направлениях. Об этом сообщает турецкая газета Star.

«Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна», — указано в статье.

Управление береговой охраны Турции сообщило, что поломка двигателя произошла у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию. Турецкий буксир KURTARMA-5 был оперативно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE.