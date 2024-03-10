Судоходство через Босфор приостановили в обе стороны из-за тумана
Транзит судов через Босфор приостановили из-за сильного тумана
Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны. Причиной стал сильный туман в Стамбуле.
Как уточнило Генеральное управление Береговой охраны Турции, судоходство в проливе приостановлено с 04:15 воскресенья, 10 марта. В очереди на проход через Босфор около 300 судов. Среди ожидающих и суда под флагом РФ.
Ранее сообщалось, что нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии парализовал движение в проливе Босфор. Как уточнялось, 250-метровый танкер застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг.
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