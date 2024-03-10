Судоходство через Босфор приостановили в обе стороны из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны. Причиной стал сильный туман в Стамбуле.

Как уточнило Генеральное управление Береговой охраны Турции, судоходство в проливе приостановлено с 04:15 воскресенья, 10 марта. В очереди на проход через Босфор около 300 судов. Среди ожидающих и суда под флагом РФ.