250-метровый нефтяной танкер парализовал Босфор
Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в Босфоре
Нефтяной танкер заблокировал движение в Босфоре. Обложка © EHA MEDYA
Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии парализовал движение в проливе Босфор. Согласно данным сервисов мониторинга судов Vesselfinder и Marinetraffic, движение приостановлено в обоих направлениях.
Береговая охрана Турции подтвердила, что 250-метровый танкер будет отбуксирован в безопасное место. Он застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле танкера работают два буксира и катер береговой охраны. Peria шёл из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире. Согласно информации Marinetraffic, судно находится в режиме остановки, а его осадка составляет 12,1 метра.
По предварительным данным, нефтяной танкер самопроизвольно бросил якорь из-за плохих погодных условий, однако остановка судна пошла не по плану.
Тем временем из-за угроз атак йеменских хуситов танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) уходят с маршрутов, пролегающих через Красное море. Движение "Ансар Аллах" обстреляло там израильский нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara, американский эсминец Carney и ряд торговых судов. Атаки совершаются из-за продолжающихся бомбёжек Газы со стороны Израиля, жертвами которых уже стали более 25 тысяч палестинцев.