250-метровый нефтяной танкер парализовал Босфор

Береговая охрана Турции подтвердила, что 250-метровый танкер будет отбуксирован в безопасное место. Он застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле танкера работают два буксира и катер береговой охраны. Peria шёл из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире. Согласно информации Marinetraffic, судно находится в режиме остановки, а его осадка составляет 12,1 метра.