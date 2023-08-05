В Суэцком канале после столкновения с танкером затонул буксир
В Суэцком канале в Египте в результате столкновения с танкером затонуло буксирное судно. Об этом сообщила администрация водной артерии.
"Ведутся спасательные работы в связи со столкновением танкера Chinagas Legend и буксира Fahd", — говорится в сообщении администрации в "Твиттере".
Уточняется, что это один из буксиров обслуживающей канал организации. ЧП случилось на 51-м километре. Танкер направлен в Порт-Саид до выяснения обстоятельств инцидента. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Ранее Суэцкий канал оказался заблокирован севшим на мель танкером Affinity V. Однако на месте судно оставалось не так уж долго — спустя несколько часов 252-метровый танкер удалось снять с мели. До "рекорда" контейнеровоза Ever Green, который в 2021 году перекрыл Суэцкий канал почти на неделю, ему оказалось далеко.
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