В Суэцком канале после столкновения с танкером затонул буксир

В Суэцком канале в Египте в результате столкновения с танкером затонуло буксирное судно. Об этом сообщила администрация водной артерии.

"Ведутся спасательные работы в связи со столкновением танкера Chinagas Legend и буксира Fahd", — говорится в сообщении администрации в "Твиттере".

Уточняется, что это один из буксиров обслуживающей канал организации. ЧП случилось на 51-м километре. Танкер направлен в Порт-Саид до выяснения обстоятельств инцидента. Информация о погибших или пострадавших не поступала.