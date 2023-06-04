В Суэцком канале сломался следовавший из России в КНР нефтяной танкер Seavigour

В Суэцком канале застрял нефтяной танкер из-за поломки оборудования. Об этом сообщила пресс-служба канала со ссылкой на главу его администрации Осаму Рабие.

"В Главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м километре канала механизмов танкера Seavigour, у которого сломалось оборудование во время прохождения им канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай", — заявил Рабие.

Уточняется, что судно шло под флагом Мальты. На помощь танкеру направили три аварийно-спасательных буксира. В настоящее время делается всё возможное, чтобы подключить их к Seavigour и подготовить его к буксировке. Движение возобновится после завершения отбуксировки танкера до 17-го километра канала.