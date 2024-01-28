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27 января, 22:48

Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Источник в Турции: Транзит судов через Босфор остановлен из-за поломки сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны. Причиной стала поломка сухогруза SNP Pazar, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатих Султан Мехмет возникла неполадка в двигателе, в результате транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны", — рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Уточняется, что буксиры береговой охраны спасают судно под флагом Барбадоса.

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Ранее нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии парализовал движение в проливе Босфор. Турецкая береговая охрана подтвердила, что 250-метровый танкер будет отбуксирован в безопасное место. Он застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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