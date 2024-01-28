Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен в обе стороны. Причиной стала поломка сухогруза SNP Pazar, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатих Султан Мехмет возникла неполадка в двигателе, в результате транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны", — рассказали в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Уточняется, что буксиры береговой охраны спасают судно под флагом Барбадоса.