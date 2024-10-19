Перевернувшееся на Сахалине судно вызвало серьёзный разлив топлива в море
Авария судна «Григорий Ловцов» у берегов Корсаковского района на Сахалине привела к серьёзному загрязнению акватории. Обложка © Telegram / Amur Mash
Авария судна «Григорий Ловцов» у берегов Корсаковского района на Сахалине привела к серьёзному загрязнению акватории. Как сообщает Amur Mash, разлив топлива распространился на значительное расстояние вокруг места инцидента, нанеся ощутимый ущерб природе.
Разлив топлива распространился на значительное расстояние вокруг места инцидента, нанеся ощутимый ущерб природе. Видео © Telegram / Amur Mash
Причиной аварии, по предварительным данным, мог стать перегруз судна. Экологи уже зафиксировали масштаб загрязнения, который впечатлил даже опытных специалистов. Оценкой ущерба и выяснением последствий для окружающей среды займутся эксперты.
Напомним, 18 октября на Сахалине у берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». На борту в момент аварии находилось семь членов экипажа. Вследствие, два человека погибли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Механик плавсредства рассказал о первых минутах после происшествия.