В Госдуме предложили выдавать квартиры сотрудникам МВД, уходящим на пенсию

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает выдавать жильё сотрудникам МВД, уходящим на пенсию. Предложила идею партия ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, пишет газета «Известия».

На данный момент работники органов имеют право на единовременную выплату на покупку и строительство жилья, однако около 87 тысяч человек находятся в состоянии ожидания. Предлагается за три года обеспечить кровом всех из этого списка, а с 2027 года предоставлять прочим правоохранителям.

«Обеспечение жильём полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД... Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот», — пояснил Слуцкий.