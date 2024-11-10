В Госдуме предложили выдавать квартиры сотрудникам МВД, уходящим на пенсию
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает выдавать жильё сотрудникам МВД, уходящим на пенсию. Предложила идею партия ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, пишет газета «Известия».
На данный момент работники органов имеют право на единовременную выплату на покупку и строительство жилья, однако около 87 тысяч человек находятся в состоянии ожидания. Предлагается за три года обеспечить кровом всех из этого списка, а с 2027 года предоставлять прочим правоохранителям.
«Обеспечение жильём полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД... Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот», — пояснил Слуцкий.
Недавно LIfe.ru рассказывал, что на московском рынке недвижимости массового сегмента можно купить квартиру в небоскрёбе всего за 28,7 миллиона рублей. Лот располагается 68–69-х этажах дома в Печатниках и занимает площадь 64 кв. м.
Shutterstock / FOTODOM / PreciousJ