Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 06:45

В Госдуме предложили выдавать квартиры сотрудникам МВД, уходящим на пенсию

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает выдавать жильё сотрудникам МВД, уходящим на пенсию. Предложила идею партия ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, пишет газета «Известия».

На данный момент работники органов имеют право на единовременную выплату на покупку и строительство жилья, однако около 87 тысяч человек находятся в состоянии ожидания. Предлагается за три года обеспечить кровом всех из этого списка, а с 2027 года предоставлять прочим правоохранителям.

«Обеспечение жильём полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД... Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот», — пояснил Слуцкий.

С 1 декабря цены на вторичную недвижимость изменятся. Когда начнут дешеветь квартиры
С 1 декабря цены на вторичную недвижимость изменятся. Когда начнут дешеветь квартиры

Недавно LIfe.ru рассказывал, что на московском рынке недвижимости массового сегмента можно купить квартиру в небоскрёбе всего за 28,7 миллиона рублей. Лот располагается 68–69-х этажах дома в Печатниках и занимает площадь 64 кв. м.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PreciousJ

Николай Рюмин
  • Новости
  • Госдума
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • лдпр
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar