Сколько стоят самые дешёвые квартиры в небоскрёбах Москвы

На столичном рынке недвижимости массового сегмента можно приобрести квартиру в небоскрёбе всего за 28,7 млн рублей. Лот располагается 68–69-х этажах дома в Печатниках и занимает площадь 64 кв. м. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует «Газета.ru».

Если же вы предпочитаете бизнес-класс, то в жилом комплексе в Коньково доступна квартира площадью 74 кв. м. Она занимает 57-58-е этажи небоскрёба. За недвижимость придётся выложить 45,8 млн рублей. К слову, бизнес-класс является самым активным сегментом для строительства высоток.

«Доля проектов с небоскрёбами в этом классе составляет более 40% на первичном рынке Москвы», — рассказала генеральный директор компании-застройщика Мария Литинецкая.

Что касается премиум-сегмента, то самая дешёвая квартира на этом рынке стоит 135,1 млн рублей. Речь идёт о лоте на 77-м этаже небоскрёба в «Москва-Сити». Недвижимость площадью 161 кв. м оборудована четырьмя комнатами.