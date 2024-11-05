Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:52

Сколько стоят самые дешёвые квартиры в небоскрёбах Москвы

«Газета.ru»: В Москве можно приобрести квартиру в небоскрёбе за 28,7 млн рублей

На столичном рынке недвижимости массового сегмента можно приобрести квартиру в небоскрёбе всего за 28,7 млн рублей. Лот располагается 68–69-х этажах дома в Печатниках и занимает площадь 64 кв. м. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует «Газета.ru».

Если же вы предпочитаете бизнес-класс, то в жилом комплексе в Коньково доступна квартира площадью 74 кв. м. Она занимает 57-58-е этажи небоскрёба. За недвижимость придётся выложить 45,8 млн рублей. К слову, бизнес-класс является самым активным сегментом для строительства высоток.

«Доля проектов с небоскрёбами в этом классе составляет более 40% на первичном рынке Москвы», — рассказала генеральный директор компании-застройщика Мария Литинецкая.

Что касается премиум-сегмента, то самая дешёвая квартира на этом рынке стоит 135,1 млн рублей. Речь идёт о лоте на 77-м этаже небоскрёба в «Москва-Сити». Недвижимость площадью 161 кв. м оборудована четырьмя комнатами.

Россиянам раскрыли, кто может претендовать на бесплатную квартиру от государства
Россиянам раскрыли, кто может претендовать на бесплатную квартиру от государства

К слову, стоимость съёмного жилья в России поставила исторический рекорд. Арендные ставки Москве составили 111, в Санкт-Петербурге — 56, а в нестоличных городах — 43 тысяч рублей в месяц.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • недвижимость
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar