Стоимость съёмного жилья в России поставила исторический рекорд
«Дом.РФ»: Ставки аренды жилья в России обновили исторические максимумы
Стоимость аренды жилья в России в третьем квартале увеличивалась двузначными темпами, в результате чего арендные ставки достигли исторических максимумов: в Москве они составили 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 56 тысяч рублей, а в нестоличных городах - 43 тысячи рублей. Такие данные предоставила компания «Дом.РФ».
Аналитик подсчитали, что за третий квартал 2024 года ставки аренды жилья в Москве увеличились на 25%, в Петербурге — на 17%, а в среднем по другим городам — на 12%. В обзоре упоминается, что по сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 года, когда арендный рынок испытывал избыток предложения, арендные ставки в столицах выросли на 70%, а в других городах — почти в полтора раза.
Арендная плата продолжает расти, несмотря на стабилизацию соотношения спроса и предложения на рынке, указывают эксперты. Общее количество активных объявлений о сдаче квартир третий квартал подряд составляет 55-56 тысяч штук, что примерно на треть превышает минимумы конца 2023 года.
Недавно Банк России принял решение до конца марта 2025 года не сдерживать полную стоимость кредита (ПСК), выданного для приобретения недвижимости, как это действовало ещё в мае 2008 года. Банковские эксперты утверждают, что это вынужденная мера, на которую ЦБ пошёл в связи с необходимостью стабилизировать рынок.
Life.ru