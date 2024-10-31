Стоимость съёмного жилья в России поставила исторический рекорд

Стоимость аренды жилья в России в третьем квартале увеличивалась двузначными темпами, в результате чего арендные ставки достигли исторических максимумов: в Москве они составили 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 56 тысяч рублей, а в нестоличных городах - 43 тысячи рублей. Такие данные предоставила компания «Дом.РФ».

Аналитик подсчитали, что за третий квартал 2024 года ставки аренды жилья в Москве увеличились на 25%, в Петербурге — на 17%, а в среднем по другим городам — на 12%. В обзоре упоминается, что по сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 года, когда арендный рынок испытывал избыток предложения, арендные ставки в столицах выросли на 70%, а в других городах — почти в полтора раза.

Арендная плата продолжает расти, несмотря на стабилизацию соотношения спроса и предложения на рынке, указывают эксперты. Общее количество активных объявлений о сдаче квартир третий квартал подряд составляет 55-56 тысяч штук, что примерно на треть превышает минимумы конца 2023 года.