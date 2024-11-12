День специалистов по безопасности, День борьбы с пневмонией, Синичкин день. Праздники и приметы 12 ноября Государственных праздников 12 ноября в России не отмечается. Сегодня поздравляем врачей-пульмонологов, специалистов по безопасности, осуществляем творческие замыслы и мастерим кормушки для птиц в Синичкин день. 11 ноября, 21:02 Какой сегодня праздник, 12 ноября? Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / serhii_bobyk, © Freepik / 8photo

День специалиста по безопасности

День специалиста по безопасности в России отмечают 12 ноября. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 12 ноября, вторник.

12 ноября, вторник. Неформальный профессиональный праздник.

Учреждён: интернет-порталом по безопасности Sec.Ru в 2005 году.

День специалиста по безопасности в России — профессиональный праздник специалистов, на чьих плечах лежит задача охраны объекта или субъекта от нанесения ущерба. Распространённый стереотип о том, что сфера безопасности — исключительно мужская профессия, постепенно уходит в прошлое. Сегодня женщины активно и результативно осваивают эту область деятельности. Подтверждением тому служит проведение в России специализированного конкурса, где определяются лучшие профессионалы обоих полов — «мистер» и «мисс безопасность». Мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику специалистов данной отрасли, объединяет сотрудников различных силовых ведомств, охранных подразделений организаций, а также представителей компаний, занимающихся разработкой, производством и монтажом охранного оборудования.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Всемирный день борьбы с пневмонией ежегодно отмечается 12 ноября с 2009 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / JOURNEY STUDIO7

Дата в 2024 году: 12 ноября, вторник.

12 ноября, вторник. Международный праздник.

Всемирный день борьбы с пневмонией был учреждён по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии в 2009 году и с тех пор ежегодно отмечается 12 ноября. Пневмония, или воспаление лёгких, — серьёзное инфекционное заболевание. Достаточно сказать, что пневмония является главной причиной смертности несовершеннолетних во всём мире. Ежегодно эта болезнь уносит более миллиона жизней детей младше пяти лет. Лечение заболевания с каждым годом становится всё сложнее, так как у большинства микробов уже выработался устойчивый иммунитет к современным антибиотикам.

Начиная с 2019 года вследствие распространения вируса SARS-Cov-2 число заболевших пневмонией резко увеличилось. Коронавирус чаще всего поражает детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Несмотря на принятые во всемирном масштабе меры по борьбе с заболеванием, опасность распространения новых модификаций вируса и, как следствие, вспышек заболеваний опасными формами пневмонии до сих пор остаётся на повестке дня. Всемирный день борьбы с пневмонией ставит своей целью не только просветить общественность, но и добиться привлечения внимания к проблеме пневмонии государственных деятелей, от которых во многом зависит успех борьбы с опасным заболеванием.

День творческих осуществлений

День творческих начинаний празднуют 12 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ImageFlow

Дата в 2024 году: 12 ноября, вторник.

12 ноября, вторник. Неформальный праздник.

Другие названия: День творческих начинаний

12 ноября отмечается забавный праздник — День творческих начинаний. Это прекрасный повод воплотить свои идеи и мечты в жизнь, ведь в этот день можно рассчитывать на посещение музы — источника поэтического, музыкального и любого другого вдохновения. А вызвать музу можно по-разному. Вот как делали это некоторые знаменитости.

Чайковский совершал ежедневные прогулки ровно два часа.

совершал ежедневные прогулки ровно два часа. Хемингуэй писал только стоя и рано утром.

писал только стоя и рано утром. Сальвадор Дали засыпал с ключом в руке и ставил внизу тарелку — когда ключ падал и ударялся о тарелку, художник просыпался и записывал образы из полусна.

засыпал с ключом в руке и ставил внизу тарелку — когда ключ падал и ударялся о тарелку, художник просыпался и записывал образы из полусна. Агата Кристи придумывала сюжеты, принимая ванну и поедая яблоки.

придумывала сюжеты, принимая ванну и поедая яблоки. Бетховен для вдохновения лил холодную воду на голову.

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держал в столе гнилые яблоки — их запах его вдохновлял. Бальзак пил огромное количество кофе (до 50 чашек в день).

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любил играть в бильярд для вдохновения. Стивен Кинг всегда пишет под музыку.

всегда пишет под музыку. Пушкин писал лёжа и обязательно перед этим пил кофе.

Синичкин день

Синичкин день, или День Зиновия, отмечают верующие 12 ноября. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 12 ноября, вторник.

12 ноября, вторник. Другие названия: День Зиновия, Зиновий Синичник, Зинькин день, Синичкин праздник, Зиновий и Зиновия.

День Зиновия, Зиновий Синичник, Зинькин день, Синичкин праздник, Зиновий и Зиновия. Церковное название: священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии.

священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии. Значение: почтение памяти святых Зиновия и Зиновии.

Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. Праздник был учреждён по ходатайству Союза охраны птиц РФ. В церковном календаре это дата почтения памяти православного святого Зиновия, епископа Егейского, и его сестры.

В III веке в Каппадокии жили благочестивые брат и сестра — Зиновий и Зиновия. Осиротев, они раздали имущество бедным и посвятили жизнь служению Богу. Зиновий, получивший дар исцеления, позже стал епископом.

Во время гонений на христиан обоих подвергли пыткам за отказ поклоняться языческим богам. Зиновия добровольно разделила мученическую судьбу брата. Не отрекшись от своей веры, они приняли смерть от рук язычников.

К середине ноября пернатые, предчувствуя наступление морозов, начинают ближе подлетать к домам людей. По народной традиции жители в ответ устанавливают на деревьях специальные кормушки, наполняя их семенами тыквы, несолёным салом и арахисом.

Эта дата знаменует начало охотничьего и рыболовного сезона. Народное поверье гласит: если охотнику повезёт добыть дичь в этот день, успешная охота будет сопутствовать ему весь год.

В этот день существует особая традиция женских гаданий. Наблюдая за поведением синиц, женщины разбрасывают хлебные крошки и кусочки сала: если птица выбирает хлеб — это к богатству, если сало — к прибавлению домашней живности.

Приметы на 12 ноября

Синица начала свистеть — день будет пригожим, а если птичка запищала, то ночью наступит мороз.

Много синиц подлетает к кормушкам — жди метелей и сильного снегопада.

Если стаи синиц подлетают близко к дому — пора утепляться.

Именины 12 ноября отмечают

Мужчины: Юлиан, Степан, Семён, Пётр, Матвей, Марк, Максим, Макар, Леонид, Иосиф, Герман, Артём, Александр.

Юлиан, Степан, Семён, Пётр, Матвей, Марк, Максим, Макар, Леонид, Иосиф, Герман, Артём, Александр. Женщины: Илона, Елена, Анастасия, Алёна.

Авторы Андрей Соколов