День офтальмолога и экономиста, День писем, Анастасия Овечница. Праздники и приметы 11 ноября Государственных праздников 11 ноября в России не отмечается. Поздравляем экономистов, врачей-окулистов, экономим электроэнергию, пишем бумажные письма, проводим время в кругу семьи в Настасьин день. 10 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают в России 11 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

День офтальмолога в России

Дата в 2024 году: 11 ноября, понедельник. Профессиональный праздник.

Ежегодно 11 ноября в России отмечают День офтальмолога — профессиональный праздник врачей, которые занимаются здоровьем глаз и лечат патологии и ухудшения зрения. Праздник отмечается и в некоторых странах СНГ, в частности в Белоруссии, Казахстане, на Украине. Праздник неофициальный, точная история его возникновения неизвестна. Предположительно, дата 11 ноября была установлена для чествования врачей-окулистов в 2007 году.

Важность профессии офтальмолога трудно переоценить. По данным ВОЗ, около 180 миллионов людей в мире являются инвалидами по зрению. До 25 % из них — слепые. Статистика ВОЗ также указывает на то, что около 80% случаев слепоты можно было избежать, если бы пациенты вовремя получили необходимую терапию.

Наверное поэтому в мире существуют и другие праздники, посвящённые врачам-окулистам. Это Международный день офтальмологии, который отмечается 8 августа, и Всемирный день зрения, отмечаемый во второй четверг октября.

Каждый год 11 ноября в России отмечают День офтальмолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

День экономиста в России

Дата в 2024 году: 11 ноября, понедельник. Профессиональный праздник.

День экономиста появился в перечне российских профессиональных праздников согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года. Ранее праздник отмечался неофициально. До 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, назывался он Днём финансиста. В 2015 году всё было упорядочено, и экономисты получили свой профессиональный праздник, отмечаемый с тех пор ежегодно 11 ноября.

Праздник был учреждён по инициативе Вольного Экономического Общества России. А дата празднования связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО), которое в российской истории занимает своё почётное место.

День экономиста, отмечаемый 11 ноября, появился в российском календаре в 2015 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab7

Экономисты выполняют важную функцию в народном хозяйстве страны и бизнесе. От них требуются точные расчёты, планирование, прогнозирование, контроль развития хозяйственной сферы, анализ финансовой ситуации на предприятиях и в экономической сфере. Для этого экономисты должны обладать высокими профессиональными знаниями и навыками, а также обладать определёнными личностными качествами.

Международный день энергосбережения

Дата в 2024 году: 11 ноября, понедельник. Международный праздник.

Международный день энергосбережения учредили участники международного проекта SPARE (Школьный проект по использованию ресурсов и энергии) в 2008 году в Казахстане на международном совещании координаторов. Цель праздника — привлечь внимание общественности и властей к рациональному использованию природных ресурсов, развитию возобновляемых источников энергии и энергосбережению.

Международный день энергосбережения учреждён ещё в 2008 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Надо отметить, что каждый из нас может участвовать в программе энергосбережения, выполняя несколько нехитрых советов:

Всегда выключайте лишний свет.

В электрических чайниках и стиральных машинах вовремя убирайте накипь, а пылесборник в пылесосе освобождайте после каждой уборки.

Не оставляйте на ночь включёнными зарядные устройства и обогреватели.

Замените простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные.

День окончания Первой мировой войны

Дата в 2024 году: 11 ноября, понедельник.

11 ноября, понедельник. Празднуется: в России, США, Канаде, Нидерландах, Франции, Великобритании и странах Содружества Наций. Другие названия: День перемирия; День памяти (Великобритания, Канада, Франция, страны Содружества Наций); День ветеранов (США); День поминовения (Нидерланды).

в России, США, Канаде, Нидерландах, Франции, Великобритании и странах Содружества Наций. Другие названия: День перемирия; День памяти (Великобритания, Канада, Франция, страны Содружества Наций); День ветеранов (США); День поминовения (Нидерланды). Значение: День подписания Компьенского перемирия 11.11.1918 г.

День окончания Первой мировой войны отмечается под разными названиями во многих странах мира. Праздник приурочен к подписанию Компьенского примирения в одноимённом лесу 11 ноября 1918 года. Этот акт положил конец Первой мировой войне, длившейся четыре года и три месяца. В ней принимали участие Тройственный союз и Антанта. Германская, Австро-Венгерская и Османская империи боролись против Великой Британии, России и Франции.

День окончания Первой мировой войны отмечается 11 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection

В войне погибло 10 миллионов человек, 20 миллионов было ранено. По завершении глобального столкновения империй политическая карта мира кардинально поменялась. Прекратили своё существование Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская империи. Турция и Болгария лишились значительной части своих территорий. В России и Германии произошли революции.

Впервые День окончания Первой мировой войны отметили в Париже через пять лет после заключения мира. На Могиле Неизвестного Солдата зажгли Вечный огонь. По традиции каждый год в 11 часов утра 11 числа 11 месяца в странах Содружества Наций объявляются две минуты молчания, каждая из которых посвящается Первой и Второй мировым войнам.

День написания бумажных писем

Дата в 2024 году: 11 ноября, понедельник.

11 ноября, понедельник. Неформальный праздник.

11 ноября отмечается необычный праздник — День написания бумажных писем. В наше время общение почти полностью ушло в Интернет. Ежесекундно в мире отправляется более 100 СМС, ММС и электронных писем. Бумажные письма, кажется, навсегда канули в прошлое. Но не все с этим согласны. Чтобы возродить традицию писать на бумаге, придумали этот праздник.

В этот день люди пишут на бумаге письма друзьям, соседям, родственникам и даже своим питомцам. Никакое электронное общение не может передать теплоту и искренность чувств так, как настоящее бумажное письмо.

11 ноября можно отметить и необычный праздник — День написания бумажных писем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ollyy

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

Дата в 2024 году: 11 ноября, понедельник.

11 ноября, понедельник. Другие названия: Анастасия-Овчарница, Настасья-Стригальница, Овечница, Овчарный праздник; Анастасия-узорешительница, Аврамий и Настасья, Настасьин день.

Анастасия-Овчарница, Настасья-Стригальница, Овечница, Овчарный праздник; Анастасия-узорешительница, Аврамий и Настасья, Настасьин день. Церковное название: Преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его; Преподобномученицы Анастасии Римляныни.

Преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его; Преподобномученицы Анастасии Римляныни. Значение: День памяти святых Аврамия и его племянницы, мученицы Анастасии.

Народный праздник Аврамий Овчар и Анастасия Овечница отмечается 11 ноября (29 октября по старому стилю). Русская православная церковь в этот день чтит память преподобной мученицы Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия Затворника.

Анастасия Римляныня жила при императоре Декии. Она рано лишилась родителей и воспитывалась в монастыре. Анастасия была красивой девушкой, что привлекало внимание многих мужчин, но Анастасия отвергала ухаживания, так как решила посвятить себя Богу. Она не отреклась от своей веры, когда начались гонения на христиан. Святая подверглась пыткам и была обезглавлена.

Анастасия Узорешительница. Фото © Wikipedia

Аврамий жил в IV веке. С малолетства он любил читать библейские книги. Родители рано женили юношу, но он оставил семью и стал вести уединённую жизнь отшельника. Через некоторое время о святом узнал епископ и, вызвав его, решил направить в один из городов, где ещё никому не удавалось обратить язычников в христианскую веру. Епископ смог уговорить Аврамия, а тот сумел уразуметь язычников в вере Божией.

Исполнив свой долг, святой снова уединился в келье. Однажды ему привели на воспитание 7-летнюю племянницу Марию. Он научил её письму, чтению, молитвам и многим другим знаниям. Но, достигнув совершеннолетия, Мария поддалась соблазну, покинула святого и стала вести распутный образ жизни. Аврамий нашёл девушку и вернул на путь истинный. Вскоре он умер.

В народе этих святых прозвали Овчаром и Овечницей, так как считается, что они оберегают отары овец и покровительствуют пастухам. В этот день по давней традиции проводится Овчарный праздник, в ходе которого пастухи поют, играют на рожках и отмечают последний день выпаса скота. Это особенный день, когда хозяева расплачиваются с пастухами за их усердный труд. Помимо денежной оплаты, хозяева дарят пастухам подарки и угощают их вкусной яичницей в знак признательности за их трудолюбие.

По другому праздник называли Настасьин день. Принято было проводить время с семьёй за накрытым столом.

Приметы 11 ноября

Если в этот день пошёл дождь — значит, скоро зима настанет.

Волки стаями рыскают по полям — быть голоду, эпидемии или другому несчастью.

Именины 11 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Филипп, Тимофей, Павел, Николай, Леонид, Кузьма, Кирилл, Иван, Ибрагим, Евгений, Виктор, Василий, Афанасий, Андрей, Алексей.

Ян, Филипп, Тимофей, Павел, Николай, Леонид, Кузьма, Кирилл, Иван, Ибрагим, Евгений, Виктор, Василий, Афанасий, Андрей, Алексей. Женщины: Мария, Анна, Анастасия, Агата.

Авторы Андрей Соколов