День Службы защиты государственной тайны, Всемирный день доброты, Спиридон и Никодим: Праздники и приметы 13 ноября Государственных праздников 13 ноября в России не отмечается. Поздравляем шифровальщиков, военных химиков и биологов, совершаем добрые дела, отправляемся на рыбалку и охоту в Никодимов день. 12 ноября, 21:02 Какие праздники сегодня, 13 ноября, отмечают в России? Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, ArtPhoto_studio

День Службы защиты государственной тайны Вооружённых сил России

Дата в 2024 году: 13 ноября, среда.

13 ноября, среда. Профессиональный праздник.

День Службы защиты государственной тайны ВС РФ установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 2020 года. С тех пор ежегодно 13 ноября отмечают свой профессиональный праздник все специалисты, имеющие отношение к Службе защиты государственной тайны Вооружённых сил Российской Федерации. Праздник приурочен к дате, когда в 1918 году вышел приказ Реввовенсовета Советской Республики, согласно которому учреждалось самостоятельное подразделение в структуре Главного штаба, призванное заниматься вопросами шифрования и работой с секретными документами.

То, что секретную информацию государственного значения необходимо скрывать, понимали задолго до издания соответствующего приказа Реввоенсовета РСФСР в 1918 году. Подобные распоряжения издавались ещё в начале XVIII столетия и фигурировали в документах Петра I. Практика шифровки и сохранения конфиденциальности данных применялась и в древние времена. Тем не менее именно с 1918 года берёт начало планомерная деятельность по разработке нормативов и методических указаний, определяющих порядок обращения с документацией ограниченного доступа.

Термин «государственная тайна» закреплён в профильном федеральном законе, основном законе страны и иных законодательных документах. В текущей организационной структуре Вооружённых сил РФ подразделение, отвечающее за охрану государственных секретов, подчиняется непосредственно Генштабу.

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

13 ноября в российских Вооружённых силах отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (День войск РХБЗ). Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Дата в 2024 году: 13 ноября, среда.

13 ноября, среда. Профессиональный праздник.

Другие названия: День войск РХБЗ

13 ноября в российских Вооружённых силах отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (День войск РХБЗ), установленный Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах РФ».

Официальной датой создания современных войск РХБЗ считается 13 ноября 1918 года, когда Реввоенсовет постановил сформировать специальные химические подразделения в составе РККА. К 1992 году, учитывая появление новых видов вооружений, они были преобразованы в войска РХБЗ.

В настоящее время эти подразделения обеспечивают защиту армии от воздействия оружия массового поражения и участвуют в ликвидации последствий техногенных катастроф на опасных объектах в мирное время.

Всемирный день доброты

13 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день доброты. Фото © Freepik / whyhomestudio

Дата в 2024 году: 13 ноября, среда.

13 ноября, среда. Международный праздник.

Каждый год 13 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день доброты. Этот праздник был учреждён в 1998 году в Токио, когда страны, преимущественно из Тихоокеанского региона, вместе с Великобританией провели первый симпозиум под названием «Всемирное движение за доброту». Впоследствии к этому движению присоединились и другие государства.

Международный день доброты призывает к конкретным поступкам. Каждый человек, вне зависимости от возраста, места проживания или рода деятельности, способен творить добро: находить позитивные моменты в трудных ситуациях, оказывать моральную поддержку близким, жертвовать своё время и ресурсы для улучшения окружающего мира.

Исследования показывают, что люди, регулярно совершающие добрые дела, чувствуют себя счастливее, реже болеют и живут дольше. Те, кто открыто выражает свои чувства, благодарность и нежность, меньше подвержены депрессии, являются оптимистами, с надеждой смотрят в будущее и ощущают гармонию в своей жизни.

Международный день слепых

Международный день слепых был учреждён по решению ВОЗ в 1984 году и отмечается с тех пор 13 ноября. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 13 ноября, среда.

13 ноября, среда. Международный праздник.

Международный день слепых был учреждён по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1984 году. Дата праздника приурочена ко дню рождения француза Валентина Гаюи (13.11.1745), который известен во всём мире как первый учитель и воспитатель лиц с нарушением зрения. В 1784 году в Париже без всякой поддержки правительства или благотворительных обществ, на свои личные средства, в своём собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником стал подобранный на паперти беспризорный мальчик, потом к нему присоединились ещё 11 его беспризорных сверстников.

Валентин Гаюи разработал также рельефно-линейный шрифт унциал, благодаря которому можно было обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых. Ещё Гаюи конструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Этому ремеслу он обучал и своих воспитанников. В 1803 году по предложению российского императора Александра I Валентин Гаюи открыл учебно-воспитательное заведение для слепых в Санкт-Петербурге.

По данным ВОЗ, сегодня в мире примерно 2,2 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Из них 36 млн человек поражены слепотой. Причём, как свидетельствует та же статистика, проблемы со зрением у более одного миллиарда людей являются следствием отсутствия профилактики или лечения. Привлечь внимание к этой проблеме призван Международный день слепых.

Спиридон и Никодим

Православный праздник Спиридон и Никодим отмечается 13 ноября. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 13 ноября, среда.

13 ноября, среда. Другие названия: Никодимов день, День матицы.

Никодимов день, День матицы. Церковное название: преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Значение: почтение памяти святых Спиридона и Никодима.

Праздник Спиридон и Никодим отмечается 13 ноября (31 октября по старому стилю). В православном календаре это дата почтения памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.

Спиридон поступил в Печерский монастырь во времена игуменства Пимена. Будучи уже в зрелом возрасте, он отличался непорочностью и усердием в труде. Его назначили ответственным за выпекание просфор, и тем же послушанием занимался Никодим. На протяжении 30 лет они выпекали просфоры, непрестанно молились Богу и читали псалмы.

Среди братии Спиридон был известен своими чудотворениями. Особенно памятен случай в монастырской пекарне, когда пламя, вырвавшееся из печи, охватило кровлю помещения. Блаженный Спиридон взял свою мантию и заткнул ею печь, затем ухватил рукава своей власяницы и набрал в неё воды. Иноки помогли ему потушить огонь. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что мантия и власяница остались невредимы.

В этот народный праздник мужчины отправляются на рыбалку, не обращая внимания на погоду. Считается, что если в этот день поймать рыбу, приготовить из неё пироги и угостить всех членов семьи, то в доме воцарится благоразумие и все будут здоровы.

Охотники также отправляются на промысел в день Спиридона и Никодима. По поверью, мужчина, который добудет и съест зайчатину, станет красивым и привлекательным для противоположного пола, а заячьи лапки, принесённые как трофей, принесут удачу в жизни.

В этот день для забоя выбирают слабых кур, которым не суждено пережить зиму, а остальных переводят в утеплённые помещения. На столе появляются разнообразные блюда из курицы: пироги, котлеты и другие угощения.

Женщины читают молитвы, прося защиты от огня. Чтобы привлечь счастье и достаток, вся семья в этот день обязательно садится под матицей — балкой, поддерживающей потолок, поэтому и праздник ещё называют День матицы.

Приметы 13 ноября

Запел снегирь — жди скорой зимы.

Если медведь свою берлогу расположил на возвышенности — быть весеннему половодью.

Если днём стоит тёплая погода, то в ближайшие 2–3 дня ветер усилится.

Громко расчирикались воробьи – к хорошей погоде.

Если рыбаки в этот день поругались, то вся зимняя рыбалка будет неудачной.

Сны, приснившиеся на Спиридона и Никодима, сбываются на 10-е сутки.

Не выспишься в этот день — жизнь будет недолгой.

Именины 13 ноября отмечают:

мужчины: Ян, Яков, Фёдор, Трофим, Теодор, Степан, Станислав, Сергей, Савва, Роман, Пётр, Николай, Леонид, Кузьма, Иннокентий, Иван, Ибрагим, Демьян, Всеволод, Василий, Артём, Анатолий, Алексей, Александр.

Авторы Андрей Соколов