Качели-балансиры сломали челюсть шестилетнему мальчику на детской площадке в Уфе

В Уфе ребёнок сильно пострадал на детской площадке. Новые качели-балансиры, сделанные из бревна проломили мальчику челюсть. Шестилетний малыш вместе с мамой провёл в больнице десять дней.

У пострадавшего мальчика диагностировали открытых перелом челюсти в трёх местах. Обложка © Telegram / SHOT

По данным SHOT, всё произошло в парке Лесоводов. Мальчик катался на новых качелях, но они рухнули. В лицо ребёнку прилетело бревно и проломило челюсть. Мальчик с полным ртом крови уехал в больницу и провёл там 10 дней. Врачи обнаружили у него открытых перелом челюсти в трёх местах. Медики сказали, что мальчик выжил, потому что он лёгкий. Удар мог бы быть смертельным, но ребёнка отбросило, как куклу.

Местные чиновники прибежали к маме пострадавшего сразу после ЧП. Они заявили, что территория площадки вообще находится на ремонте и гулять тут никто якобы и не должен был. Сейчас родители мальчика планируют наказывать отвественных. Восстановление ребёнка займёт минимум полгода, он всё ещё не может есть твёрдую пищу.