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12 ноября, 07:29

Качели-балансиры сломали челюсть шестилетнему мальчику на детской площадке в Уфе

Качели-балансиры проломили челюсть шестилетнему Ильдару из Уфы. Обложка © Telegram / SHOT

Качели-балансиры проломили челюсть шестилетнему Ильдару из Уфы. Обложка © Telegram / SHOT

В Уфе ребёнок сильно пострадал на детской площадке. Новые качели-балансиры, сделанные из бревна проломили мальчику челюсть. Шестилетний малыш вместе с мамой провёл в больнице десять дней.

У пострадавшего мальчика диагностировали открытых перелом челюсти в трёх местах. Обложка © Telegram / SHOT

По данным SHOT, всё произошло в парке Лесоводов. Мальчик катался на новых качелях, но они рухнули. В лицо ребёнку прилетело бревно и проломило челюсть. Мальчик с полным ртом крови уехал в больницу и провёл там 10 дней. Врачи обнаружили у него открытых перелом челюсти в трёх местах. Медики сказали, что мальчик выжил, потому что он лёгкий. Удар мог бы быть смертельным, но ребёнка отбросило, как куклу.

Местные чиновники прибежали к маме пострадавшего сразу после ЧП. Они заявили, что территория площадки вообще находится на ремонте и гулять тут никто якобы и не должен был. Сейчас родители мальчика планируют наказывать отвественных. Восстановление ребёнка займёт минимум полгода, он всё ещё не может есть твёрдую пищу.

Трёхлетний малыш сломал руку после падения с качелей в детсаду, но воспитатели ничего не заметили
Трёхлетний малыш сломал руку после падения с качелей в детсаду, но воспитатели ничего не заметили

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном пострадавшем из-за качелей-балансиров. Трёхлетний Даниэль сломал руку в двух местах в дестком саду, но никто из воспитателей этого даже не заметил. Мальчик упал с качелей, но осмотр медсестры так и не провели, потому что в саду её просто нет. Хуже малышу стало дома, у него сильно пухла рука. Даниэля доставили в больницу, где диагностировали двойной перелом кости и наложили гипс на четыре недели.

Наталья Афонина
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