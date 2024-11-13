Драконовские меры. Как Маску поручили избавить NASA от российских космических кораблей У NASA нет гарантий, что Международную космическую станцию спокойно сведут с орбиты и затопят с помощью грузовиков «Прогресс», когда придёт время. А время придёт уже через несколько лет. В 2028–2029 годах нужно будет приступать к постепенному процессу снижения. 12 ноября, 21:29 NASA поручило компании SpaceX создать космический корабль специально для затопления Международной космической станции. Обложка © «Шедеврум»

Недавно грузовой космический корабль от SpaceX — Cargo Dragon — впервые смог скорректировать орбиту Международной космической станции. И это очень актуальная новость в контексте ситуации с предстоящим завершением программы МКС.

Станция придерживается высоты 400 с небольшим километров, но из-за постоянного трения о частицы атмосферы (хоть и очень разрежённой) она всё время снижается — и её приходится «приподнимать»: включать двигатели в нужных направлениях и таким образом ускорять. Кстати, во время солнечного максимума радиация светила делает верхние слои атмосферы плотнее, частицы «бьются» о корпус станции интенсивнее — и поэтому орбиту МКС корректируют во много раз чаще, чем в годы спокойного Солнца.

До сих пор вот уже много лет (со времён завершения программы Space Shuttle в 2011 году) для этого в распоряжении станции был только один вид кораблей — российские космические грузовики «Прогресс». И они принципиально важны ещё по одной серьёзнейшей причине: только с их помощью (по крайней мере пока) можно управляемо свести с орбиты 400-тонную космическую станцию и затопить её посреди Тихого океана — на кладбище космических кораблей, где покоятся в том числе останки «Мира».

По текущим планам момент прощания назначен на 2031 год. Как объяснило NASA в своём недавнем отчёте, для этого необходимо начать процесс сведения уже в 2028–2029 годах. Меж тем Роскосмос пока не даёт никаких гарантий, что после 2028 года продолжит сотрудничество с зарубежными партнёрами на орбите. А это значит, что NASA рискует оказаться в ситуации, когда ему просто нечем свести станцию с орбиты и затопить.

Несколько лет назад для корректировки орбиты тестировали грузовой корабль Cygnus, но у него на борту не предусмотрен достаточный запас топлива для многочисленных двигательных импульсов, которые нужно выдавать, чтобы «толкать» станцию. В этом смысле огромное преимущество «Прогрессов» в том, что их можно дозаправлять на орбите. Грузовики регулярно привозят и загружают в баки модулей МКС топливо «про запас». И система дозаправки «подключена» только к «Прогрессам».

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В РКК «Энергия» ранее высказали мнение, что единственный возможный соперник российским космическим грузовикам — это пилотируемый корабль Crew Dragon, поскольку в нём есть дополнительный большой запас топлива для двигателей системы аварийного спасения экипажа. Это восемь двигателей SuperDraco. Помимо них у корабля есть ещё 16 маленьких двигателей для маневрирования на орбите. Общий максимальный запас топлива на борту — порядка двух с половиной тонн. У «Прогресса» — около двух тонн, плюс, как уже упоминалось, возможность дозаправки.

Но с использованием в Crew Dragon топлива системы спасения для других целей есть проблема: двигатели SuperDraco слишком мощны для «ювелирных» манёвров на орбите, они нужны для включения в случае аварии вскоре после старта. Напомним, задача системы аварийного спасения — в случае опасности для экипажа экстренно отделить космический корабль от ракеты-носителя и отнести подальше. На российских «Союзах» такую систему можно видеть на самой «верхушке» ракеты в виде острого «штыря».

Так вот, недавно NASA поручило компании SpaceX создать космический корабль специально для затопления Международной космической станции — так называемый корабль сведения (Deorbit Vehicle). То есть, по сути, альтернативу «Прогрессам». Учитывая, что на это остаётся всего три-четыре года, сложно себе представить, что за этот срок должен быть с нуля построен корабль совершенно новой конструкции. Поэтому можно предположить, что команда Илона Маска сейчас создаёт Deorbit Vehicle на основе своих готовых разработок, а именно: кораблей Dragon. А значит, главная задача SpaceX — переделать топливную систему, чтобы все две с половиной тонны горючего можно было использовать в космосе.

Стоит отметить ещё одну подробность: после появления этого нового «корабля сведения» его в процессе затопления МКС рассчитывают использовать вместе с двумя «Прогрессами». Общая станция, общая история.

Авторы Адель Романенкова