День призывника и День борьбы с организованной преступностью. Праздники и приметы 15 ноября 2024 года 15 ноября 2024 года в России неофициально празднуют День сотрудников отделов по борьбе с организованной преступностью и вполне официально отмечают Всероссийский день призывника. 14 ноября, 21:02 Какой сегодня праздник, 15 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев, © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

День призывника

Призывной возраст в России теперь составляет от 18 до 30 лет. Так что каждый, кто молод и состоит на воинском учёте, может его отметить. День призывника появился в календаре в 1992 году.

Его главная цель — повысить престиж воинской службы.

В этот день военкоматы проводят День открытых дверей.

Школьников водят на экскурсии в военные музеи или устраивают встречи с ветеранами боевых действий.

День сотрудников, борющихся с оргпреступностью

В России 15 ноября отмечается профессиональный праздник — День сотрудников, борющихся с оргпреступностью. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Этот праздник отмечали ещё в СССР, и назывался он так: День создания подразделений по борьбе с оргпреступностью. В России он так и не стал официальным праздником. Праздновать его стали с 1988 года.

В СССР подразделения подчинялись Главному управлению по борьбе с оргпреступностью.

С 2008 года отделения возглавляет Главное управление по противодействию экстремизму.

ГУПЭ подчиняется целая система, в которой работают опытные и высококвалифицированные специалисты. Они готовы встать на страже государства и выполнять самые сложные задачи. Пока они работают, мы можем спать спокойно.

Праздник иконы Богородицы Шуйской-Смоленской

Икона Богородицы, именуемая Шуйская, была написана в 1655 году. Фото © Wikipedia / Дионисий

РПЦ 15 ноября 2024 года чествует икону Богородицы, именуемой Шуйская. Эта икона была написана в 1655 году в Шуе, в Воскресенском приходе. Икону писали во время эпидемии моровой язвы. Она была написана за 7 дней. Эти дни горожане усердно молились Богородице. И она явила чудо — эпидемия пошла на спад. В 1831 году было явлено ещё одно чудо — благодаря иконе ушла эпидемия холеры.

Народный календарь. Житница

В Древней Руси 15 ноября называли Житницей. В этот день сушили зерно и молотили его. Крестьяне молились святым Акиндину и Пигасию о сохранении хлеба. Они верили: Если синицы заглядывают в окна, а на небе мало облаков — к холодам.

Если дороги растаяли, то до зимы ещё целый месяц.

15 ноября. Именинники

В этот день именины справляют: Сергий

Викентий

Косьма

Симеон

Георгий

Иосиф

Николай

Александр

Снандулия

Афоний

Авторы Майя Новик