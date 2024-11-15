День призывника и День борьбы с организованной преступностью. Праздники и приметы 15 ноября 2024 года
15 ноября 2024 года в России неофициально празднуют День сотрудников отделов по борьбе с организованной преступностью и вполне официально отмечают Всероссийский день призывника.
Какой сегодня праздник, 15 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев, © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014
День призывника
Призывной возраст в России теперь составляет от 18 до 30 лет. Так что каждый, кто молод и состоит на воинском учёте, может его отметить.
- День призывника появился в календаре в 1992 году.
- Его главная цель — повысить престиж воинской службы.
- В этот день военкоматы проводят День открытых дверей.
- Школьников водят на экскурсии в военные музеи или устраивают встречи с ветеранами боевых действий.
День сотрудников, борющихся с оргпреступностью
В России 15 ноября отмечается профессиональный праздник — День сотрудников, борющихся с оргпреступностью. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Этот праздник отмечали ещё в СССР, и назывался он так: День создания подразделений по борьбе с оргпреступностью. В России он так и не стал официальным праздником.
- Праздновать его стали с 1988 года.
- В СССР подразделения подчинялись Главному управлению по борьбе с оргпреступностью.
- С 2008 года отделения возглавляет Главное управление по противодействию экстремизму.
ГУПЭ подчиняется целая система, в которой работают опытные и высококвалифицированные специалисты. Они готовы встать на страже государства и выполнять самые сложные задачи. Пока они работают, мы можем спать спокойно.
Праздник иконы Богородицы Шуйской-Смоленской
Икона Богородицы, именуемая Шуйская, была написана в 1655 году. Фото © Wikipedia / Дионисий
РПЦ 15 ноября 2024 года чествует икону Богородицы, именуемой Шуйская. Эта икона была написана в 1655 году в Шуе, в Воскресенском приходе. Икону писали во время эпидемии моровой язвы. Она была написана за 7 дней. Эти дни горожане усердно молились Богородице. И она явила чудо — эпидемия пошла на спад. В 1831 году было явлено ещё одно чудо — благодаря иконе ушла эпидемия холеры.
Народный календарь. Житница
В Древней Руси 15 ноября называли Житницей. В этот день сушили зерно и молотили его. Крестьяне молились святым Акиндину и Пигасию о сохранении хлеба. Они верили:
- Если синицы заглядывают в окна, а на небе мало облаков — к холодам.
- Если дороги растаяли, то до зимы ещё целый месяц.
15 ноября. Именинники
В этот день именины справляют:
- Сергий
- Викентий
- Косьма
- Симеон
- Георгий
- Иосиф
- Николай
- Александр
- Снандулия
- Афоний