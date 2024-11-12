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12 ноября, 19:39

В Москве силовики прервали турнир Hype MMA и задержали главу промоушена

Силовики сорвали бойцовский турнир Hype MMA, который должен был состояться на Live-арене в Москве. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет SHOT.

В самом начале мероприятия на арену зашли люди в масках и увели главу Hype FC Альфредо Аудиторе (настоящее имя – Мухамед Носаев). У него могут быть проблемы с законом сразу по нескольким статьям. После этого было объявлено, что бои не состоятся, фанаты постепенно начали покидать стадион.

В Москве силовики прервали турнир Hype MMA. Видео © VK / НОКАУТЫ | UFC | MMA | Бокс |

Предварительно, причиной могли стать обращения общественников, обвиняющих организаторов Hype в пропаганде наркотиков, рекламе казино и других правонарушениях.

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Артур Лапсаков
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