В Москве силовики прервали турнир Hype MMA и задержали главу промоушена

Силовики сорвали бойцовский турнир Hype MMA, который должен был состояться на Live-арене в Москве. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет SHOT .

В самом начале мероприятия на арену зашли люди в масках и увели главу Hype FC Альфредо Аудиторе (настоящее имя – Мухамед Носаев). У него могут быть проблемы с законом сразу по нескольким статьям. После этого было объявлено, что бои не состоятся, фанаты постепенно начали покидать стадион.