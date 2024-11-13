Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 16:35

Табачный магазин с двусмысленным названием и может нарваться на статью о наркотиках

Активисты просят СК и МВД проверить магазин TRAVA & BOSHKI в московском ТЦ

Общественники призвали проверить магазин с двусмысленным названием TRAVA & BOSHKI в столичном ТЦ «Станколит». Об этом пишет SHOT.

На точку обратили внимание члены движения «Зов народа». Так как это сленговое обозначение запрещённых в России курительных веществ, активисты считают, что его можно расценить как пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних. В ситуации разобраться они призвали глав Следственного комитета Александра Бастрыкина и МВД Владимира Колокольцева.

Точка со спорным названием в московском ТЦ. Фото © SHOT

Точка со спорным названием в московском ТЦ. Фото © SHOT

Суд вернул полицейским протокол на автора песни «Дымок»
Суд вернул полицейским протокол на автора песни «Дымок»

Ранее Life.ru рассказывал, как москвич случайно показал сотрудникам ДПС пакет с наркотиками вместо документов. Поняв, что сухим выйти из воды не получится, он решил сдать своего поставщика.

Обложка ©

yandex.ru / maps

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Только на Life
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar