Табачный магазин с двусмысленным названием и может нарваться на статью о наркотиках
Активисты просят СК и МВД проверить магазин TRAVA & BOSHKI в московском ТЦ
Общественники призвали проверить магазин с двусмысленным названием TRAVA & BOSHKI в столичном ТЦ «Станколит». Об этом пишет SHOT.
На точку обратили внимание члены движения «Зов народа». Так как это сленговое обозначение запрещённых в России курительных веществ, активисты считают, что его можно расценить как пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних. В ситуации разобраться они призвали глав Следственного комитета Александра Бастрыкина и МВД Владимира Колокольцева.
Точка со спорным названием в московском ТЦ. Фото © SHOT
Ранее Life.ru рассказывал, как москвич случайно показал сотрудникам ДПС пакет с наркотиками вместо документов. Поняв, что сухим выйти из воды не получится, он решил сдать своего поставщика.
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