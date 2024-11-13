Табачный магазин с двусмысленным названием и может нарваться на статью о наркотиках

Общественники призвали проверить магазин с двусмысленным названием TRAVA & BOSHKI в столичном ТЦ «Станколит». Об этом пишет SHOT .

На точку обратили внимание члены движения «Зов народа». Так как это сленговое обозначение запрещённых в России курительных веществ, активисты считают, что его можно расценить как пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних. В ситуации разобраться они призвали глав Следственного комитета Александра Бастрыкина и МВД Владимира Колокольцева.