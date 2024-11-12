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Регион
11 ноября, 22:35

Суд вернул полицейским протокол на автора песни «Дымок»

Суд вернул протокол о пропаганде наркотиков на автора песни «Дымок» Цыпера

Ицык Цыпер. Обложка © YouTube / Ицык Цыпер

Ицык Цыпер. Обложка © YouTube / Ицык Цыпер

Суд вернул МВД протокол об административном правонарушении в отношении исполнителя Ицыка Цыпера (Игоря Цыбы), который прославился благодаря песне «Дымок». Информация опубликована на сайте Никулинского суда Москвы.

«Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — указано в сообщении.

Причина возвращения протокола не указана. Согласно российскому законодательству, он мог быть возвращён из-за ошибок, составлении неправомерными лицами или при недостаточном количестве материалов. Напомним, полиция Москвы обвинила автора песни «Дымок» в пропаганде наркотиков и составила в его отношении протокол об административном правонарушении.

Какие тайны скрывает исполнитель вирусного рэпа "Дымок" Цыпер
Какие тайны скрывает исполнитель вирусного рэпа "Дымок" Цыпер

Ранее Life.ru сообщал, что общественники потребовали запретить трек «Дымок» за пропаганду наркотиков и пожаловались на музыканта в Генпрокуратуру. После этого клип заблокировали на нескольких платформах и стриминговых сервисах. Песня «Дымок» была выпущена ещё в сентябре 2023 года. На YouTube у клипа на неё свыше 71 миллиона просмотров.

Оксана Попова
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