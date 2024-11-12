Суд вернул полицейским протокол на автора песни «Дымок»

Суд вернул МВД протокол об административном правонарушении в отношении исполнителя Ицыка Цыпера (Игоря Цыбы), который прославился благодаря песне «Дымок». Информация опубликована на сайте Никулинского суда Москвы.

«Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — указано в сообщении.

Причина возвращения протокола не указана. Согласно российскому законодательству, он мог быть возвращён из-за ошибок, составлении неправомерными лицами или при недостаточном количестве материалов. Напомним, полиция Москвы обвинила автора песни «Дымок» в пропаганде наркотиков и составила в его отношении протокол об административном правонарушении.