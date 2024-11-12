Суд вернул полицейским протокол на автора песни «Дымок»
Суд вернул протокол о пропаганде наркотиков на автора песни «Дымок» Цыпера
Ицык Цыпер. Обложка © YouTube / Ицык Цыпер
Суд вернул МВД протокол об административном правонарушении в отношении исполнителя Ицыка Цыпера (Игоря Цыбы), который прославился благодаря песне «Дымок». Информация опубликована на сайте Никулинского суда Москвы.
«Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — указано в сообщении.
Причина возвращения протокола не указана. Согласно российскому законодательству, он мог быть возвращён из-за ошибок, составлении неправомерными лицами или при недостаточном количестве материалов. Напомним, полиция Москвы обвинила автора песни «Дымок» в пропаганде наркотиков и составила в его отношении протокол об административном правонарушении.
Ранее Life.ru сообщал, что общественники потребовали запретить трек «Дымок» за пропаганду наркотиков и пожаловались на музыканта в Генпрокуратуру. После этого клип заблокировали на нескольких платформах и стриминговых сервисах. Песня «Дымок» была выпущена ещё в сентябре 2023 года. На YouTube у клипа на неё свыше 71 миллиона просмотров.