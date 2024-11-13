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13 ноября, 05:06

В Совфеде напомнили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Сенатор Косихина: Нельзя заставлять сотрудников работать на больничном

Работа в офисе. Обложка © freepik / freepik

Работа в офисе. Обложка © freepik / freepik

Работодатели не имеют права запрещать сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности. Такие действия являются нарушением трудового законодательства и могут привести к административному наказанию, отметила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА «Новости».

Она заявила, что иногда встречаются случаи, когда работодатели требуют от сотрудников работать на дому, даже если они находятся на больничном. Это является неправомерным.

Тем не менее, если работник сам желает помочь, он может выйти на работу досрочно или выполнить задания удалённо, при этом работодатель может поощрить его за выполнение работы в конце месяца.

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Артём Гапоненко
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