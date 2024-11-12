В Госдуме назвали законные причины для прогула работы
Депутат Бессараб: Болезнь и смерть родственника являются причинами для прогула
Член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА «Новости» перечислила уважительные причины, которые могут оправдать отсутствие сотрудника на работе. По её словам, к ним относятся стихийные бедствия, объявленные чрезвычайные ситуации, а также болезнь и личные обстоятельства, например, смерть родственника.
«Можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера (смерть родственника, к примеру)», — сообщила Бессараб.
Она также уточнила, что прогулом может считаться отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырёх часов. В любом случае, по её словам, работнику важно уведомить работодателя об отсутствии при первой возможности.
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