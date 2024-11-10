В Госдуме предложили запретить публиковать видео летящих или поражённых дронов

В России предложили на законодательном уровне запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов и последствия их поражения. С таким призывом выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/поражённых дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления обязательно должно быть наказание», — написала парламентарий в телеграм-канале.

Депутат напомнила, что вопрос о разработке такого законопроекта обсуждался в августе в Совете Федерации (Совфед). По её словам, этим должны заниматься профильные комитеты, где собраны лучшие специалисты, готовые правильно поставить задачу и найти верное юридическое решение.

Видео с пролетающими дронами не стоит публиковать, так как они, по словам Буцкой, помогают противнику как минимум понять, достиг его удар цели или нет. Кроме того, такие ролики противник активно использует в качестве пропаганды на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран-союзников для отчёта о якобы эффективной борьбе.