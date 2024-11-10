В Госдуме предложили запретить публиковать видео летящих или поражённых дронов
Депутат ГД Буцкая призвала запретить выкладывать в Сети видео пролетающих дронов
В России предложили на законодательном уровне запретить выкладывать в соцсетях видео летящих дронов и последствия их поражения. С таким призывом выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
«На законодательном уровне надо запретить выкладывать видео летящих/поражённых дронов, а также последствия их поражения на земле. Кроме фиксации преступления обязательно должно быть наказание», — написала парламентарий в телеграм-канале.
Депутат напомнила, что вопрос о разработке такого законопроекта обсуждался в августе в Совете Федерации (Совфед). По её словам, этим должны заниматься профильные комитеты, где собраны лучшие специалисты, готовые правильно поставить задачу и найти верное юридическое решение.
Видео с пролетающими дронами не стоит публиковать, так как они, по словам Буцкой, помогают противнику как минимум понять, достиг его удар цели или нет. Кроме того, такие ролики противник активно использует в качестве пропаганды на внутреннюю аудиторию и на аудиторию стран-союзников для отчёта о якобы эффективной борьбе.
Ранее Life.ru сообщал, что «Офицеры России» предложили ввести уголовную ответственность за видео обстрелов ВСУ. Граждане, которые выкладывают подобные ролики, вольно или невольно работают на противника, считают общественники.
Life.ru