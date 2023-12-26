В России предложили наказывать по УК за съёмки украинских "прилётов"

Россияне, выкладывающие в Сеть видео с последствиями украинских ударов, вольно или невольно работают на врага и должны нести за это ответственность. Об этом заявил председатель правления общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов. По его словам, такие материалы лишь играют на руку власти Незалежной.

"Эффектный взрыв" — мы снова видим кадры, снятые нашими гражданами, в украинских пабликах, которые распространяются на радость военно-политическому руководству Украины. Такими пиар-акциями Киев поддерживает боевой дух ВСУ и атмосферу "переможности", — сказал офицер в беседе с РИА "Новости".

Шкурлатов отметил, что благодаря таким видео противник может оценить результативность своих атак и использовать это в пропагандистских целях. В связи с этим в организации предложили ввести "жёсткую ответственность" за подобные съёмки и тем более их публикацию в Сети.