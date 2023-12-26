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26 декабря, 01:25

Аксёнов сообщил о вражеской атаке на порт Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Как указал политик в телеграм-канале, сейчас территория порта оцеплена.

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", — написал Аксёнов, добавив, что жители нескольких домов будут отселены.

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Согласно словам очевидцев, которые приводит SHOT, было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Ранее Лайф писал, что аэропорт Симферополя решили не открывать до конца СВО. Напомним, воздушную гавань закрыли с 24 февраля прошлого года.

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t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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