Аксёнов сообщил о вражеской атаке на порт Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Как указал политик в телеграм-канале, сейчас территория порта оцеплена.
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", — написал Аксёнов, добавив, что жители нескольких домов будут отселены.
Согласно словам очевидцев, которые приводит SHOT, было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
Ранее Лайф писал, что аэропорт Симферополя решили не открывать до конца СВО. Напомним, воздушную гавань закрыли с 24 февраля прошлого года.
t.me / Аксёнов Z 82