Аксёнов сообщил о вражеской атаке на порт Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Как указал политик в телеграм-канале, сейчас территория порта оцеплена.

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", — написал Аксёнов, добавив, что жители нескольких домов будут отселены.

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Согласно словам очевидцев, которые приводит SHOT, было слышно несколько хлопков в районе порта, после этого в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.