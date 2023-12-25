"Вредить здесь никому не дам": Аксёнов жёстко обратился ко всем "ждунам" в Крыму Аксёнов призвал уехать из Крыма всех, кто ждёт возвращения Украины 25 декабря, 10:31 Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал всем, кто ждёт возвращения региона Украине, уехать из России, потому что вопрос о принадлежности полуострова решён раз и навсегда, а с диверсантами власти будут разбираться жёстко.

"Позиция жёсткая по отношению ко всем "ждунам" — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Всем сказали чётко и ясно: кто желает жить на Украине, может туда уехать. Вредить здесь никому не дам", — отметил политик в эфире "России 24".

Аксёнов пообещал, что силовики продолжат работу по обнаружению в Крыму шпионов, диверсантов и лиц, сотрудничающих с СБУ. Он заверил, что правоохранители грамотно выполняют свои обязанности и любая противозаконная деятельность будет пресекаться на корню.

Ранее сообщалось, что водная блокада, которую киевский режим устроил Крыму после воссоединения полуострова с Россией, нанесла региону ущерб на шесть триллионов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми