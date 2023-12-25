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Аэропорт Симферополя решили не открывать до конца СВО

Аксёнов заявил, что аэропорт Симферополя откроют только после СВО

25 декабря, 09:37
Аэропорт Симферополя из-за вопросов безопасности откроют после СВО. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Аэропорт Симферополя из-за вопросов безопасности откроют после СВО. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Аэропорт Симферополя возобновит работу, когда будет завершена спецоперация, что объясняется вопросами безопасности. Об этом сказал глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире "Россия 24".

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полётов в первую очередь", пояснил руководитель республики и выразил надежду на позитивные изменения на фронте к началу туристического сезона.

Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом
Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом

Напомним, российские власти ограничили полёты в южной и центральной частях страны с 24 февраля прошлого года. Изменения коснулись аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 25 декабря должен возобновить работу аэропорт Краснодара.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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